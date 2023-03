Veja Essa: Hamilton Mourão, Flávio Bolsonaro e Elon Musk

“O governo Lula quer transformar militar em cidadão de segunda categoria.”

HAMILTON MOURÃO, senador pelo Republicanos, ex-vice-presidente da República, ao comentar a proposta da gestão petista de acabar com a escandalosa politização das Forças Armadas

“Bolsonaro tem medo de voltar ao país e ser preso.”

CELINA LEÃO, vice-governadora do Distrito Federal

“Nossa preocupação maior não é com a prisão dele ou com a inelegibilidade, porque não tem motivo nenhum para isso. Agora, como ele (Jair Bolsonaro) está com a segurança dele reduzida, eu tenho essa preocupação, como filho, de alguém atentar contra a vida dele mais uma vez. Tenho medo de matarem ele.”

FLÁVIO BOLSONARO, senador

“Dá muito dinheiro destruir a natureza.”

RODRIGO AGOSTINHO, presidente do Ibama

“A habilidade de ressonância límbica dela é excepcional.”

ELON MUSK, o doidão bilionário dono do Twitter, em postagem para elogiar a cantora Taylor Swift. A ressonância límbica é a teoria segundo a qual duas pessoas podem partilhar conexão emocional e fisiológica por meio do sistema límbico cerebral

“O politicamente correto virou paranoia, perseguição, caça às bruxas. (…) Ironia é uma figura de linguagem abolida. Só vigoram o lugar-comum, o clichê, a tirania de uma única e indivisível opinião. Sátiras não têm espaço para nascer e combater condicionamentos.”

FABRICIO CARPINEJAR, poeta

“Via meu pai como uma criança. Quando aparecia uma bola, a cara dele se iluminava. Nem em um garoto vi nada igual. Uma criança eterna. Ele sempre quis proteger essa criança.”

DALMA, filha de Diego Armando Maradona (1960-2020), a respeito da permanente luta do pai com o consumo de cocaína. Apenas o futebol conseguia afastá-lo minimamente do drama pessoal

“Envelhecer é difícil.”

MALU MADER, atriz, 56 anos

“Perdi metade do meu dinheiro com essa coisa do banco.”

SHARON STONE, atriz, engolida pelo colapso do Silicon Valley Bank. Ela tinha estimados 60 milhões de dólares

“Estou com muito tesão para fazer este show. Adoro o que eu faço, adoro cantar, e levo isso muito a sério. Chego a trabalhar até doze horas por dia quando estou preparando um show, tranquilamente.”

SIMONE, cantora, 73 anos, que em abril inicia uma turnê chamada “Tô Voltando”

“Estou muito melhor com 44 do que com 22, nem se compara.”

TAÍS ARAUJO, atriz

“Não olho mais para isso.”

BILLIE EILISH, cantora e compositora americana, ao informar que apagou todos os aplicativos de redes sociais de seu smartphone, para não acompanhar as mentiras que contam a seu respeito. Billie é uma das principais estrelas do festival Lollapalooza Brasil, que acontece de 24 a 26 de março em São Paulo

