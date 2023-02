Veja Essa: Donald Trump, Mara Gabrilli e Flávio Bolsonaro

“Estou com mais raiva agora e mais comprometido do que nunca.”

DONALD TRUMP, ao anunciar sua candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2024

“O PSDB virou um nanico moral.”

MARA GABRILLI, senadora por São Paulo, ao trocar a sigla pelo PSD de Gilberto Kassab depois de dezenove anos de militância

“Amanhã, daqui a seis meses ou nunca.”

FLÁVIO BOLSONARO, senador pelo PL do Rio de Janeiro, o filho 01, instado a dizer quando o pai retornará do exílio voluntário em Orlando, na Flórida

“Lula insiste na narrativa do eles contra nós.”

ROGÉRIO MARINHO, ex-ministro do Desenvolvimento Regional durante o governo de Jair Bolsonaro, senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte

“Eu devo me desculpar com alguns de vocês que estão bem ali na frente. Isso é um show de família. Prometo que o que aconteceu não faz parte do show.”

HARRY STYLES, cantor britânico, que teve a calça involuntariamente rasgada durante uma apresentação em Los Angeles

“Dividir a vida com o Edson foi viver a história real de um amor único. Dividir o amor de Pelé com vocês, também. Este amor nunca morrerá e continuará entre nós. Eternamente.”

MÁRCIA AOKI, empresária, viúva do Rei do Futebol, que teve a delicadeza de esperar um mês de comoção global da morte do marido para então escrever uma carta aberta nas redes sociais destinada aos torcedores, amigos e família

“Sou uma fábrica de caras e bocas. Deve ter algo no meu rosto, na minha altura (1,77 metro), nas minhas mãos, na maneira como me movimento, mas, sobretudo, no sotaque.”

PAOLA CAROSELLA, chef argentina, que acaba de estrear na TV Globo o reality show Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua

“Sonhe grande, é possível.”

NOVAK DJOKOVIC, ao vencer o Torneio Aberto da Austrália, o 22º de sua carreira, ao igualar a marca de Rafael Nadal. No ano passado, por não ter tomado vacina contra a Covid-19, o sérvio foi impedido de disputar a competição

“Muitos países nesse momento estão em guerra, estão passando necessidades, e a gente vive, mais do que nunca, no conforto da democracia. Vamos aproveitar isso.”

IVETE SANGALO, no Festival de Verão de Salvador, evento pré-carnavalesco

“Ele é a representação do que seria o ideal do homem hétero, macho alfa. E isso não tem nada a ver com ele pessoalmente. Isso tem a ver com o trabalho dele.”

BRUNO FAGUNDES, ator, filho de Antonio Fagundes, que recentemente revelou ser homossexual

Publicado em VEJA de 8 de fevereiro de 2023, edição nº 2827