Veja Essa: Jorge Paulo Lemann, papa Francisco e Anitta

“Lamentamos profundamente as perdas sofridas pelos investidores e credores, lembrando que, como acionistas, fomos alcançados por prejuízos.”

JORGE PAULO LEMANN, em parceria com Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas das Lojas Americanas, em nota oficial, a respeito do escândalo contábil de 20 bilhões de reais da varejista. Houve espanto com o comunicado — como se os três principais bilionários investidores do negócio tivessem sido vítimas de uma armadilha coletiva

“Todo mundo o pressiona: fãs, rivais, árbitros… A verdade é que não sei por que isso acontece, porque ele se dedica a brincar. Ele se afeta, mas é jovem e certamente vai melhorar nesse aspecto. Ele é um rapaz muito sensível e falo com ele para que esteja concentrado. Queremos que seja mais respeitado.”

CARLO ANCELOTTI, treinador italiano do Real Madrid, pedindo respeito a Vinicius Jr., alvo de sucessivos ataques verbais — muitas vezes racistas — de torcedores das equipes adversárias e mesmo dos madrilenhos

“Ser homossexual não é crime, mas é pecado. Tudo bem, mas primeiro vamos distinguir entre um pecado e um crime.”

PAPA FRANCISCO, em entrevista

“Big Alex.”

DO JORNAL THE NEW YORK TIMES, numa reportagem sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o “Xandão”

“Agora ou nunca.”

FUMIO KISHIDA, primeiro-ministro do Japão, ao anunciar benefícios para quem tiver mais de um filho, em luta contra a queda de natalidade de um país envelhecido e, portanto, muito caro para a Previdência

“O Congresso votou a favor. O STF decidiu que essa era a forma correta de organizar o Banco Central. A autonomia no banco central será resiliente de agora até o fim do meu mandato.”

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do BC até 2024, em resposta ao presidente Lula, que criticou a independência da instituição do Executivo federal

“Sem você não teríamos feito história.”

ANGELA BASSETT, a Ramonda do sucesso da Marvel Pantera Negra — Wakanda para Sempre, ao homenagear o ator Chadwick Boseman, que morreu em 2020. Bassett foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante

“Estou saindo, porque com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Inclusive a responsabilidade de saber quando você é a pessoa certa para liderar e quando não é. Sei o que esse trabalho exige, e sei que não tenho mais a energia necessária para fazê-lo da melhor forma. É simples.”

JACINDA ARDERN, primeira-ministra da Nova Zelândia, ao anunciar que deixará o cargo em fevereiro — ela é um dos símbolos mundiais dos cuidados com a pandemia de Covid-19

“Não sou uma mulher sem idade #ageless. Tenho 59 anos vividos com verdade e intensidade.”

PATRICIA PILLAR, atriz, nas redes sociais, de mãos dadas com mulheres que aparecem de cara lavada, sem medo de mostrar a boa passagem do tempo

“Amor, obrigada, te amo. Abaixa esse cartaz, porque o povo atrás quer ver o show. Depois te dou um beijinho, tá bom?”

ANITTA, numa apresentação em Brasília

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826