Veja Essa: Elon Musk, Neymar e William Bonner

“O pássaro foi libertado.”

ELON MUSK, empresário sul-africano, ao informar ter comprado o Twitter por 44 bilhões de dólares

“Nem todo conservador é fascista.”

ERIKA HILTON, do PSOL, a primeira deputada trans a ser eleita para a Câmara

“Fazer autocrítica nunca é ruim. No PT, no PSOE, em qualquer partido.”

JOSÉ LUIS ZAPATERO, ex-premiê socialista da Espanha, que esteve no Brasil para acompanhar a votação que elegeu Lula pela terceira vez

“Sinto que isso é Deus me humilhando agora.”

KANYE WEST, rapper que fez declarações antissemitas nas redes sociais e em entrevistas, ao ser abordado por uma multidão de paparazzi e curiosos evidentemente incomodados

“Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Ia beber outra coisa em uma apuração? Pelo amor de Deus.”

WILLIAM BONNER, que minutos antes do anúncio da vitória de Lula pediu alguns segundos para se hidratar. Como o som de uma latinha abrindo vazou, as redes sociais não perdoaram: só poderia ser cerveja

“Acredite em si mesmo e Deus mostrará o quanto és forte.”

NEYMAR, em suas redes sociais, depois de o Ministério Público espanhol arquivar denúncias de irregularidades na transação do craque brasileiro do Santos para o Barcelona, em 2013

“Queridos brasileiros: sou um, entre tantos milhões, daquela parte do mundo que cresceu de olhos postos no Brasil, como num farol. Venho dizer-vos que podem contar com a força do nosso amor e da nossa fé. Não é apenas o destino que está em jogo. É a possibilidade de o Brasil ajudar o mundo a construir um futuro melhor.”

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA, escritor angolano, na véspera da eleição

“Espero ver carros voadores circulando ainda nesta década.”

PETER DIAMANDIS, escritor e empresário americano especializado em visões do futuro

“Foi um despertar.”

SYLVESTER STALLONE, ator, ao lamentar o pedido de divórcio feito por Jennifer Flavin, com quem acabou se reconciliando

“Um ponto baixo inédito para um presidente bem familiarizado com debates difíceis (…) Dia trágico em janeiro.”

MIKE PENCE, vice-presidente dos Estados Unidos quando Trump incentivou a invasão do Capitólio. A frase está em livro de memórias que será lançado no fim do mês

“Por vezes, sinto-me um filho sem mãe. O abandono é a raiz da paranoia.”

BONO, vocalista do U2, cuja mãe morreu de um aneurisma cerebral quando ele tinha apenas 14 anos.

“Pode usar à vontade.”

ZICO, o mais celebrado jogador da história do Flamengo, ao “liberar” o uso da camisa 10 para Gabigol, autor do gol que deu o tricampeonato da Libertadores ao rubro-negro, na vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR

“Hoje eu tenho um namorado mais jovem, mas estou num relacionamento mais maduro. E é curioso, porque, quando disse para ele o que estava sentindo, ele apenas disse: ‘Ligue o ar-condicionado’. Ou seja, o preconceito está muito mais na nossa própria cabeça.”

LUANA PIOVANI, atriz de 46 anos, ao dizer que entrou na menopausa

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814