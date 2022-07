Veja Essa: Marcelo Rebelo de Sousa, Julia Dalavia e Walter Casagrande

“Quem convida para almoçar é quem decide se quer almoçar ou não.”

MARCELO REBELO DE SOUSA, presidente de Portugal, elegantemente relevando a descortesia de Jair Bolsonaro, que o convidou para um almoço e desconvidou quando soube que ele ia se encontrar com Lula. Rebelo também esteve com Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer

“Nossas eventuais más companhias são as que escolhemos, não as que nos são impostas.”

ANTONIO CARLOS SECCHIN, imortal da Academia Brasileira de Letras, que recusou a Ordem do Mérito do Livro ao saber que a mesma honraria seria concedida ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado por agressões verbais a ministros do STF e perdoado pelo presidente

“A hipocrisia é impressionante, mas, infelizmente, esperada.”

GRETA THUNBERG, ativista ambiental, criticando a decisão do Parlamento Europeu de considerar “verdes” — e aptos a empréstimos subsidiados — projetos de energia nuclear e a gás

“Se o levarem para os Estados Unidos e ele for condenado à pena máxima ou morrer na prisão, devemos fazer uma campanha para derrubar a Estátua da Liberdade.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente do México, tomando as dores de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, sob a ameaça de ser deportado de Londres a pedido das autoridades americanas

“Se tivéssemos matado 10,3 milhões de judeus (o total na Europa na época), eu diria com satisfação: ‘Ótimo, destruímos um inimigo’. E teríamos cumprido nossa missão.”

ADOLF EICHMANN, um dos principais idealizadores do Holocausto, em gravação de 1957, quando estava escondido na Argentina, agora divulgada em um documentário. Capturado e julgado em Israel, sempre afirmou, contra todas as provas, que era figura menor e mero cumpridor de ordens na engrenagem nazista. Foi condenado e executado em 1962

“Mulheres do mundo, estamos sendo destituídas do direito sobre nosso corpo, nossa vida e até nosso nome. Não nos chamam mais de mulher, e sim de menstruadora ou pessoa com vagina. Não se deixem extinguir.”

BETTE MIDLER, atriz de 76 anos considerada um ícone do universo LGBTQIA+, em desabafo furioso contra o que vê como excessos da cultura woke

“Sinto dor o dia inteiro. Já me acostumei, mas ninguém merece isso.”

LUCIANO SZAFIR, ator, que passou pela terceira internação e se prepara para duas cirurgias por complicações de Covid, que contraiu há um ano

“Sentada em uma prisão russa, sozinha com meus pensamentos e sem a proteção de minha mulher, família, amigos, da camiseta olímpica ou qualquer outra realização, morro de medo de ficar aqui para sempre.”

BRITTNEY GRINER, estrela do basquete americano, presa na Rússia logo após o início da invasão da Ucrânia, acusada de posse de drogas

“É algo muito natural. Se sou bi ou não, hétero ou não. Gosto de pessoas com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo.”

JULIA DALAVIA, a Guta de Pantanal, decidida a explorar sua sexualidade sem dar satisfação a ninguém

“Queria ser uma boa mãe, e às vezes isso significa se afastar dos filhos.”

HAYDEN PANETTIERE, atriz, ao revelar que entregou a filha, hoje com 7 anos, ao pai para se tratar de vício em drogas e depressão. Agora diz estar recuperada

“Acho que foi um alívio para os dois lados.”

WALTER CASAGRANDE, ex-jogador e comentarista de futebol, ao anunciar a saída da TV Globo após 25 anos

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797