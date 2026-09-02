Vasco Vasconcellos, o alfaiate de poderosos citado no áudio do advogado de Vorcaro

O nome de Vasco Vasconcellos, um dos mais conhecidos da alta alfaiataria masculina de luxo no Brasil, ganhou destaque após um áudio do advogado Ciro Rocha Soares, ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, vir à tona. Na gravação, feita em fevereiro de 2025, o advogado afirma ter levado o ministro do STF André Mendonça ao ateliê do alfaiate para fazer um terno: “Fala, Vorcarinho, trabalhando por você. Levei o André lá no Vasco agora, para fazer um terno”.

Com mais de 30 anos de carreira, Vasco trabalha com o conceito de bespoke, no qual cada peça é criada individualmente para o cliente. Os ternos são confeccionados com técnicas tradicionais italianas e inglesas e estrutura Full Canvas, em um processo artesanal que pode exigir dezenas de horas de trabalho e várias provas.

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A exclusividade é refletiva nos preços. Os modelos sob medida custam entre 14 mil e 20 mil reais, mas podem ultrapassar esse valor de acordo com o tecido escolhido. Entre as opções estão materiais de grifes como Loro Piana, Zegna e Scabal, além de lã de vicunha e tecidos especiais que podem levar fios de ouro 24 quilates ou pó de diamante.

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Com ateliês nos Jardins, em São Paulo, e em Brasília, Vasco atende autoridades, empresários e celebridades. Entre os nomes associados ao seu trabalho estão Faustão, Antônio Fagundes, Miguel Falabella e o tenor Thiago Arancam.

Apesar da aparição no material relacionado às investigações envolvendo Vorcaro, Vasco Vasconcellos e sua alfaiataria não são investigados por irregularidades. O estabelecimento aparece apenas como o local mencionado na interação registrada pelo advogado.

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