Val Marchiori desabafa ao perder eleições 2026

Candidata a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos, Val Marchiori recebeu 5.025 votos nas eleições de 2026 e não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados. Empresária e socialite, ela ganhou projeção nacional ao participar do reality show Mulheres Ricas, da Band, e se tornou conhecida também pelas aparições em programas de televisão e pelo perfil nas redes sociais.

Após o resultado, Val agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura e afirmou que deixa a disputa “de cabeça erguida”. Em uma publicação nas redes sociais, disse ter se dedicado à campanha durante o período eleitoral. “Não foi dessa vez, mas eu saio de cabeça erguida e com o coração cheio de gratidão. Eu me doei, fui para as ruas, ouvi pessoas, conheci histórias e recebi um carinho que jamais vou esquecer. Por onde passei, fui muito bem recebida e muito amada”, escreveu.

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Val classificou ainda a candidatura como uma experiência positiva, por ter sido sua primeira eleição. “Eu escolhi tentar. Escolhi me colocar à disposição. Escolhi fazer a minha parte. E saio dessa caminhada me sentindo vitoriosa. Foi minha primeira eleição, foi uma caminhada linda e cada voto que recebi representa uma pessoa que acreditou em mim e no meu propósito”, afirmou. No fim, ela reforçou que pretende manter a atuação social mesmo depois da campanha. “Obrigada por cada voto, cada abraço, cada palavra de carinho e cada mensagem. Vocês fizeram tudo valer a pena. A eleição termina aqui. O meu propósito, não”, concluiu.

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