Umidade em São Paulo deve aumentar no início da semana

Depois de dias com tempo seco e termômetros chegando aos 34°C, São Paulo deve registrar queda nas temperaturas e aumento da umidade do ar no início desta semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a capital paulista deve registrar mínima de 15°C e máxima de 22°C na segunda-feira, com umidade do ar mínima de 60% e máxima de 100%. Na terça-feira, as temperaturas seguem baixas, com mínima de 14°C e máxima de 20°C. A umidade do deve ficar entre 60% e 95%.

As temperaturas, no entanto, devem voltar a subir a partir quarta-feira, com máxima de 26°C. Na quinta, a máxima pode chegar a 30°C, e a umidade do volta a cair para mínima de 35%.

Diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelecem que índices a partir de 60% são ideais para a saúde humana. Para umidades entre 30% e 20%, o INMET estabelece alerta de perigo potencial, com risco de incêndios florestais e à saúde. Para índices entre 20% e 12%, há sinal de perigo, com risco de incêndios florestais e problemas saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Entre os estados brasileiras, cidades do Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Pará, Ceará, Goiás, Piauí, Tocantins e o Distrito Federal estão em alerta de perigo devido à baixa umidade.