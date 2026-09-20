Uma exposição para marcar o centenário de nascimento do arquiteto Sergio Rodrigues

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro deve ganhar uma exposição “reflexiva-experiencial” e comemorativa do centenário de nascimento do arquiteto e designer Sergio Rodrigues (1927-2027), um dos grandes mestres da arquitetura brasileira, que morreu em 2014, deixando um grande legado para seguidores e admiradores.

O projeto é da Expomus Exposições Museus Projetos Culturais, que recebeu aval do Ministério da Cultura para captar até 3,7 milhões de reais, via Lei Rouanet, para realizar o trabalho, que deve ser exposto entre setembro 2027 e fevereiro de 2028.

“Paralelamente à mostra, estão previstos: o restauro de algumas criações do artista, a produção de um catálogo, a realização no Rio de Janeiro de três palestras de especialistas em temas relacionados à exposição, três oficinas experimentais, uma mostra de filmes e uma oficina de pesquisa iconográfica e espacial”, diz o projeto.

A ideia é também realizar três seminários em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro e duas oficinas — de manufatura de cadeiras e de reconstrução de uma maquete.

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