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Brasil

Uma exposição para marcar o centenário de nascimento do arquiteto Sergio Rodrigues

Projeto deve ocorrer no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 18h01
Homem idoso com bigode branco, óculos e boina preta, vestindo camisa xadrez, casaco bege e calça preta, sentado relaxado em uma poltrona marrom com pernas esticadas e braços cruzados, olhando para frente
 (./Divulgação)
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Uma exposição para marcar o centenário de nascimento do arquiteto Sergio Rodrigues Priorizar nos meus resultados Google

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro deve ganhar uma exposição “reflexiva-experiencial” e comemorativa do centenário de nascimento do arquiteto e designer Sergio Rodrigues (1927-2027), um dos grandes mestres da arquitetura brasileira, que morreu em 2014, deixando um grande legado para seguidores e admiradores.

O projeto é da Expomus Exposições Museus Projetos Culturais, que recebeu aval do Ministério da Cultura para captar até 3,7 milhões de reais, via Lei Rouanet, para realizar o trabalho, que deve ser exposto entre setembro 2027 e fevereiro de 2028.

“Paralelamente à mostra, estão previstos: o restauro de algumas criações do artista, a produção de um catálogo, a realização no Rio de Janeiro de três palestras de especialistas em temas relacionados à exposição, três oficinas experimentais, uma mostra de filmes e uma oficina de pesquisa iconográfica e espacial”, diz o projeto.

A ideia é também realizar três seminários em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro e duas oficinas — de manufatura de cadeiras e de reconstrução de uma maquete.

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