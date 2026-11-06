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Brasil

TSE lança serviço para facilitar atendimento a eleitores surdos

Plataforma com acesso remoto possibilitará interpretação em Libras

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 17h01 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h40
Placa marrom com Tribunal Superior Eleitoral em branco, em frente a um prédio moderno de vidro e concreto sob céu azul com nuvens, e sol forte à direita
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Luiz Roberto/TSE)
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TSE lança serviço para facilitar atendimento a eleitores surdos Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta sexta-feira, a Central de Intermediação em Libras (CIL), um serviço de interpretação remota que facilitará a comunicação entre pessoas surdas ou com deficiência auditiva e os atendentes da Justiça Eleitoral.

Por meio de videochamada, o cidadão se comunica em Língua Brasileira de Sinais (Libras) com intérpretes especializados, que fazem a mediação com o servidor responsável pelo atendimento, em português. A plataforma pode ser acessada por celular, tablet ou computador.

A CIL atenderá toda a Justiça Eleitoral, incluindo o TSE e os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), além dos eleitores brasileiros que vivem no exterior.

Atualmente, o atendimento a pessoas surdas ou com deficiência auditiva ocorre de maneiras distintas nos tribunais eleitorais. Apenas cinco TREs mantêm intérpretes fixos, geralmente nas capitais.

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Onde esse recurso não está disponível, a comunicação costuma depender de acompanhantes do eleitor ou de alternativas como a linguagem escrita e gestual, o que pode comprometer a autonomia e a privacidade da pessoa atendida.

Levantamento divulgado pelo TSE em 2026 aponta cerca de 182,3 mil eleitores com deficiência auditiva cadastrados, o equivalente a aproximadamente 8,37% do eleitorado com deficiência.

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