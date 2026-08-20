TSE impede Pablo Marçal de participar de debates, realizar propaganda e usar fundo eleitoral

O TSE impediu que Pablo Marçal (PRTB) participe de debates, participe do horário eleitoral e utilize o fundo eleitoral.

A decisão foi tomada por unanimidade, seguindo o voto da relatora, ministra Estela Aranha.

A decisão vale até que o registro da candidatura de Marçal seja analisado. A tendência é que o pedido seja rejeitado, já que o empresário e influenciador está inelegível, por condenações relacionadas à eleição municipal de São Paulo de 2024.