TSE e TST vão lançar campanha contra assédio eleitoral no trabalho

O TSE, o TST e o MPT preparam para os próximos dias o lançamento de uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao assédio eleitoral no ambiente de trabalho.

Com o mote “Quem manda no meu voto sou eu”, a iniciativa tem como objetivo orientar trabalhadores e empregadores sobre condutas permitidas e vedadas durante o período eleitoral, além de alertar para práticas que possam caracterizar assédio eleitoral e comprometer a liberdade de escolha dos cidadãos.

A campanha vai reforçar que o voto é um direito individual, livre e secreto e que nenhum trabalhador pode ser constrangido, coagido ou pressionado em razão de suas escolhas políticas ou eleitorais.