O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) suspendeu, a partir desta segunda-feira, 23, a obrigatoriedade do uso de paletós e gravatas por magistrados, servidores e advogados nas unidades de primeiro e segundo graus. A medida é válida até o dia 19 de março de 2027. A decisão é do presidente do TRT do Rio, desembargador Roque Lucarelli Dattoli, que considerou as temperaturas elevadas na cidade nesta época do ano.

O uso de paletó e gravata volta a ser obrigatório na Justiça do Trabalho ao final do verão. O presidente do TRT destaca que, nesse período, os termômetros no Rio costumam ultrapassar os 40 graus. A sensação térmica pode chegar a 50 graus.

A decisão, no entanto, ressalta que “a vestimenta no exercício das funções deve ser adequada e compatível com o decoro, com o respeito e com a imagem do Poder Judiciário”. Nesse sentido, o documento especifica a necessidade do uso de calça e camisa social “devidamente fechada”.

El Niño

A concentração de calor em função do El Niño pode contribuir para elevar ainda mais as médias de temperatura no ano de 2026. Segundo uma publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgada no fim de outubro, a média térmica na região Sudeste do país pode ser elevada em até 2 graus Celsius devido ao fenômeno meteorológico durante o mês de novembro.

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Em outras regiões, o impacto é ainda maior. No mês de outubro, algumas partes do Nordeste registraram médias térmicas de mais de 3 graus acima do normal. O Inmet informou que o calor do El Niño deve começar a diminuir após o início de 2027, com redução gradual do impacto nas temperaturas até a normalização, provavelmente no outono de 2027.