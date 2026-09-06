Tremor de terra de magnitude 3,7 é registrado em cidade do interior do Tocantins

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Um tremor de terra de magnitude 3.7 foi registrado próximo a Sandolândia, Tocantins, na manhã desta sexta-feira. A Rede Sismográfica Brasileira informou que abalos sísmicos dessa magnitude são comuns no país devido a pressões geológicas e não têm potencial para causar danos à população. Entenda o fenômeno.

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Um tremor de terra de magnitude 3.7 foi registrado próximo ao município de Sandolândia, no interior de Tocantins, às 5h45, de sexta-feira, 4, informou a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). “O abalo sísmico foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM)”, informaram na nota.

O último tremor de terra registrado em Tocantins ocorreu em 28 de fevereiro, em Araguaçu, com magnitude 3.3, informou o instituto. De acordo com a nota, não há motivo para preocupação. “Tremores de terra de baixas magnitudes são relativamente comuns no Brasil. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre. Eventos dessas magnitudes não têm potencial para causar danos”, diz a nota.

De acordo com os dados, em 17 de agosto outro tremor de terra de magnitude 1.7 foi registrado próximo ao município de Rubim, Minas Gerais, às 18h27. Há relatos de que o sismo foi sentido pela população local apesar da baixa magnitude. “Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”, explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.