Trânsito mata mais que crimes violentos em nove estados

Às vésperas do mês de conscientização nacional sobre violência no trânsito, conhecido como Maio Amarelo, um levantamento mostra que as mortes em vias e estradas superaram os óbitos causados por crimes violentos, como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, em nove estados brasileiros. A pesquisa exclusiva foi realizada com base em dados das secretarias de segurança e do Relatório Anual da Seguradora Líder. São Paulo, Minas Gerais e Paraná lideram o ranking, nesta ordem, seguidos por Santa Catarina, Mato Grosso, Piauí, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia. Os números se referem a vítimas de acidentes de trânsito indenizadas pelo Seguro DPVAT em 2018 – um universo de aproximadamente 38.000 pessoas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registradas 5.259 mortes nos 69.114 acidentes nas rodovias federais do país no ano passado. A falta de atenção à condução encabeça a lista, com 25.765 acidentes. Outros motivos frequentes são desobediência às normas de trânsito, com 7.169 ocorrências, e velocidade excessiva, com 6.843 casos.

“Houve um aumento significativo na frota de motos, especialmente no Nordeste, onde não há fiscalização suficiente para coibir a atuação de motoristas sem equipamentos de segurança e carteira de habilitação”, explica Rodolfo Rizzotto, coordenador do movimento SOS Estradas. Em 2018, os acidentes com motocicletas foram responsáveis por 64% das indenizações pagas por acidentes fatais no Nordeste.

A única boa notícia que se extrai do relatório é que o número de mortes apresenta uma queda na comparação com 2017, ano em que foram registrados 89.547 acidentes – 30% a mais do que em 2018. Apesar da redução, porém, o Brasil ainda está distante da meta acordada com a Organização das Nações Unidas (ONU). O país havia se comprometido a cortar pela metade o número de sinistros até 2020. Em 2011, quando este acordo foi selado, a média era de 24 mortes em trânsito por por 100.000 habitantes; hoje é de 21.

Além da tragédia envolta nos óbitos, os acidentes causam impacto econômico negativo, medido a partir do prejuízo com indenizações e perda de força de trabalho produtiva – uma vez que 47% dos benefícios do seguro DPVAT são concedidos a jovens entre 18 e 34 anos, considerados economicamente ativos. Em 2017 esse montante chegou a 200 bilhões de reais, o que corresponde a cerca de 3% do PIB nacional.

Segundo Rizzoto, se o país for capaz de reduzir os acidentes de trânsitos, seriam economizados 1 trilhão de reais em uma década. “Apesar de termos diminuído o número de mortes no trânsito, nossa taxa ainda é alta. Mesmo que haja uma queda de 10.000 óbitos por ano, em dez anos vamos contabilizar cerca de 300.000 mortes no trânsito e até 3 milhões de feridos”, projeta.