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Brasil

Traficantes dão ‘curso’ de drones no Complexo da Penha

Imagens gravadas pela polícia mostram fila de homens aguardando "capacitação"; região abriga principais líderes do CV

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h58
Vista aérea de um grupo de pessoas em cadeiras de rodas adaptadas, alinhadas em uma pista de concreto ao lado de um campo verde. Elas parecem prontas para uma corrida ou evento esportivo, com árvores ao fundo
Homens em fila para o curso de drones oferecido por traficantes no Complexo da Penha (Redes sociais/Reprodução)
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A Polícia do Rio gravou imagens de uma fila de homens em uma quadra do Complexo da Penha, na Zona Norte, à espera de um curso dado por traficantes para operação de drones. O equipamento passou a ser usado pelo crime organizado tanto para monitorar operações da polícia quanto rivais, além de serem adapatados como lançadores de granadas. O Complexo da Penha, mesmo após a megaoperação de outubro do ano passado, segue sendo o QG dos principais líderes do Comando Vermelho, entre eles Edgard Alves de Andrade, o Doca.

A capacitação de criminosos para a operação de drones é investigada pela Polícia Civil do Rio. As imagens foram gravadas há pelo menos três semanas. Como já mostrou VEJA, houve uma escalada na guerra contra facções a partir da adoção pelo crime organizado desses aparelhos.  Traficantes do Rio passaram ainda a utilizar antidrones – conhecidos como jammers – para barrar, por meio do bloqueamento de sinal, o voo de drones da polícia, hoje fundamentais em investigações e no planejamento de operações.

Na semana passada, a Polícia Militar prendeu dois homens por utilizaram drones para promover ataques na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste. Os suspeitos foram encontrados após um aparelho ser usado para explodir bombas próximo a um blindado durante uma operação. Ao seguirem a rota do drone, policiais descobriram que ele era pilotado a partir de uma cobertura alugada no Recreio dos Bandeirantes, a uma distância de dois quilômetros da comunidade.  

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