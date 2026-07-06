Traficante do Comando Vermelho é preso com mais de 13 mil pinos de cocaína no Rio

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Ciro Hannon Guimarães da Silva, um traficante intermunicipal do Comando Vermelho, em Areal. Ele transportava mais de 13 mil pinos de cocaína de Manguinhos para comunidades do interior, visando abastecer pontos de venda da facção criminosa na região de Três Rios.

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Policiais civis da 30ª DP (Marechal Hermes) prenderam neste domingo, 5, um traficante intermunicipal que transportava drogas para comunidades controladas pelo Comando Vermelho (CV) no interior do Rio de Janeiro. Ciro Hannon Guimarães da Silva foi detido em Areal, no Centro-Sul Fluminense, com mais de 13 mil pinos de cocaína.

As investigações, que incluíram monitoramento de criminosos, apontaram que o CV transportaria uma carga de drogas da favela de Manguinhos, na Zona Norte, para o município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. A cocaína seria usada para abastecer pontos de venda vinculados à facção na região.

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Na ação, os agentes flagraram o veículo e deram ordem de parada. Silva tentou fugir, forçando uma perseguição policial ao longo da via. As equipes, então, conseguiram abordar e revistar o carro em Areal. Foram encontrados sacos plásticos pretos contendo aproximadamente 13.820 pinos de cocaína, todos escondidos no interior do veículo.

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Segundo a Polícia Civil, Silva confessou que faria a entrega dos entorpecentes para o Comando Vermelho. O material foi apreendido e passará por perícia. Silva foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi encaminhado para a 30ª DP e permanece à disposição da Justiça.