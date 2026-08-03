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Brasil

Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 de trem em São Paulo confirmam greve

Categoria protesta contra privatização das linhas concedidas em julho

Por Redação 3 ago 2026, 22h15 | Atualizado em 3 ago 2026, 22h16
Trens na estação Brás
Trens na estação Brás (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 de trem em São Paulo confirmam greve Priorizar nos meus resultados Google

A assembleia dos trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 de trem em São Paulo, que eram da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e foram concedidas, aprovou greve a partir da meia-noite desta segunda-feira, 3.

O grupo, filiado ao Sindicato dos Trabalhadores(as) em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, reivindica revisão do processo de privatização das linhas, concluído em julho e temporariamente suspenso após um incêndio na primeira semana de atividades da empresa Trívia, que assumiu a concessão.

O movimento grevista havia aprovado a mobilização, que não afeta as demais linhas de trem paulistas, há duas semanas, quando estabeleceu um prazo para negociação com o governo estadual.

Entre seus pleitos estão a garantia de emprego para 4 mil trabalhadores e o cancelamento da privatização, que consideram pouco transparente e lesiva aos interesses dos paulistas e dos trabalhadores.

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A concessão foi considerada essencial para a expansão e modernização do atendimento na região metropolitana pelo governador Tarcísio de Freitas, e comemorada como um modelo para futuras concessões em outros serviços públicos.

(Agência Brasil)

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