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Brasil

Todos os detalhes do casamento de Giulia Be e John Conor Kennedy no Rio

Casal celebra matrimônio neste sábado, 10

Por Tatiana Moura 6 out 2026, 07h00 | Atualizado em 6 out 2026, 15h59
Um homem e uma mulher posam sorrindo para a câmera em um evento. Ele veste terno preto e camisa branca, ela usa um vestido preto de gola alta. Ao fundo, um banner verde-escuro com o logo HBO Original The White Lotus e max em dourado
Connor Kennedy e Giulia Be em premiere em Los Angeles, Califórnia. 10/02/2025 -  (Maya Dehlin Spach/WireImage/Getty Images)
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O casamento entre Giulia Be e John Conor Kennedy está marcado para este sábado, 10, no Rio de Janeiro, com a presença de mais de 200 convidados. O casal já oficializou o relacionamento no exterior, em uma cerimônia intimista, em Los Angeles, mas prepararam a festa principal na capital fluminense.

A celebração religiosa será na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro, que já recebeu o casamento de Casimiro Miguel, dono da CazéTV, e sua esposa, Anna Beatriz, além de Preta Gil e Rodrigo Godoy. Com capacidade para 250 pessoas, o local, assim como em outras igrejas católicas, exige comprovação de batismo e curso de noivos.

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A festa será no Instituto Brando Barbosa, casarão no Jardim Botânico. O palacete já foi casa de Oswaldo Cruz e abrigou parte de uma mostra de decoração. Com mais de 12 mil m², o espaço é um Centro Cultural, aberto ao público em datas específicas.

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As comemorações começam na quinta-feira, 8, com um jantar de recepção para alguns convidados, tradicional na cultura norte-americana. No dia seguinte, familiares acompanham o casal que receberá benção no Cristo Redentor.

Só pelo lado de Conor serão mais de 150 convidados. O pai do jovem, Robert Kennedy Jr. é secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, no governo de Donald Trump, e convidou o presidente americano e o empresário Elon Musk. O casal se conheceu em 2021, através da irmã do Kennedy, Kathleen. Eles ficaram noivos em 2024.

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