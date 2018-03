Tiroteio deixa dois mortos e um ferido em praça na Zona Sul no RJ

Um tiroteio deixou dois mortos e um ferido na Praça São Salvador, no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (7). No momento dos disparos, o local, que concentra vários bares, estava bastante movimentado.

De acordo com as informações preliminares, dois homens chegaram de carro e atiraram várias vezes contra pessoas que estavam no entorno da praça. Houve pânico e muita correria.

Um homem que estava ao lado de um bar foi baleado na cabeça e morreu no local. Outro homem levou um tiro nas costas e foi atropelado pelo veículo dirigido pelos atiradores enquanto tentava fugir. Os dois mortos não foram identificados.

O taxista Alexandre Ramos, de 53 anos, passava pelo local no momento do tiroteio e foi baleado na barriga. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Os criminosos fugiram após o tiroteio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.