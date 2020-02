Temporal provoca alagamentos em São Paulo; linhas da CPTM são afetadas

Um forte temporal atingiu a cidade de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 10, e deixou todas as regiões em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE-SP), além de afetar o funcionamento do transporte público na capital paulista.

Atualmente, informa o CGE, a cidade tem 56 pontos de alagamentos, sendo sete transitáveis e 49 intransitáveis. A Marginal Tietê, na região da Ponte da Casa Verde, foi totalmente interditada por volta das 5h30. Na mesma Marginal Tietê, também houve transbordamento na altura da Ponte do Piqueri.

Já na Marginal Pinheiros, houve transbordamentos junto as pontes Cidade Universitária e Jaguaré, que deixaram os trechos intransitáveis. A região do Cebolão, que liga as duas marginais com a Rodovia Castello Branco, também foi totalmente paralisada por volta das 5h30.

A CPTM informa que as linha 8 Diamante e 9 Esmeralda estão com operação parcial. A linha 8 está interrompida entre as estações Comandante Sampaio e Itapevi. Já a linha 9 está totalmente paralisada entre as estações Osasco e Santo Amaro. Ônibus do sistema Paese foram acionados para atender aos usuários.

Publicidade

Os primeiros alertas para alagamentos em todas as zonas da capital, além das Marginais Pinheiros e Tietê, foram emitidos por volta das 1h. Entre meia-noite e 3h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para cinco casos de desabamentos, 78 para enchentes e 10 para quedas de árvores sem vítimas.

O CGE informou que os seguintes córregos transbordaram durante a madrugada: Pirajuçara, no Butantã; Ipiranga; Zavuvus, em Cidade Ademar; Morro, no Campo Limpo; Perus, na Zona Norte; e Lajeado, no Itaim Paulista.

Previsão do tempo

A prefeitura informa também que a previsão para esta segunda é de mais chuva. Na parte da tarde, há riscos de temporais e potencial de alagamentos e deslizamentos. A mínima é de 18º e a máxima é de 24º. O volume de chuva previsto é de 60mm. Em 10 dias de fevereiro, já choveu o correspondente a 70% do esperado para o mês inteiro.