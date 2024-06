Tempestade danifica casas e afeta 15 mil pessoas em município do RS

Um forte temporal atingiu o município de São Luiz Gonzaga, no noroeste do Rio Grande do Sul, na noite deste sábado, 16, causando transtornos na região. Segundo a prefeitura, mais de 1,2 mil residências foram destelhadas ou sofreram algum tipo de avaria, e a estimativa inicial é de que 15 mil pessoas tenham sido diretamente afetadas pela chuva.

A tempestade começou por volta das 22h30 do sábado, com “cerca de 15 segundos intensos de queda de granizo, ventos muito fortes e chuva torrencial”. A chuva seguiu madrugada a dentro, e persiste no município. Segundo o prefeito, Sidney Brondani, o município vai emitir ainda hoje um novo Decreto de Situação de Emergência.

“Estamos desde a noite de ontem atendendo a todos que solicitaram lonas e outros tipos de auxílio. A situação é grave e atingiu quase metade do nosso município, com muitos transtornos e danos em escolas, unidade de saúde, residências e empresas. Foi algo semelhante a um ciclone que nos atingiu, mas tudo o que tinha de ser feito até o momento foi feito”, afirmou em nota.

Por causa da chuva e ventos fortes, partes da cidade seguem sem luz e há problemas no abastecimento de água em alguns pontos. Também foram registradas quedas de postes da rede de energia elétrica e de árvores em diversas ruas. “Equipes da RGE já nos relataram dificuldades nos trabalhos para restabelecer a energia devido a circulação de pessoas e pedimos que a comunidade saia destes locais para que possamos restabelecer os serviços com segurança”, desatacou o major Eduardo Brumm, comandante da Brigada Militar de São Luiz Gonzaga.

A tempestade chega em um momento em que o Rio Grande do Sul tenta se recuperar das enchentes que deixaram 175 mortos no último mês. Neste domingo, a Defesa Civil doestado emitiu na manhã um alerta de chuva intensa com risco de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas na região metropolitana de Porto Alegre e em municípios ao norte do estado, como São Luiz Gonzaga. O aviso se estende até as 19h, e a orientação é que, em caso de “tempo severo”, a população busque abrigo e não atravesse alagamentos.