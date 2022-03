Telegram, sob ameaça de bloqueio, apaga postagem de Jair Bolsonaro

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter determinado no sábado (19) que o Telegram cumpra, em até 24 horas, uma lista de exigências, o serviço de mensagens apagou na noite de ontem um post do presidente Jair Bolsonaro. Na postagem, Bolsonaro havia compartilhado uma investigação da Polícia Federal sobre um inquérito sigiloso envolvendo o ataque de hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A remoção da postagem é parte da lista de pendências do aplicativo de mensagens instantâneas com a Justiça brasileira.

De acordo com Moraes, o cumprimento dessas medidas é pré-requisito para que seja suspensa a decisão divulgada nesta sexta-feira (18), que definiu o bloqueio do Telegram em todo o território nacional. No caso de desrespeitos às determinações do STF, o ministro estipulou uma multa diária de 100 000 reais. Até o momento o Telegram cumpriu apenas parcialmente pendências listadas na decisão judicial. De um total de dez determinações, só sete foram executadas.

Para reverter o bloqueio, o aplicativo de mensagens – que conta com cerca de 40 milhões de usuários ativos mensais no Brasil – precisa indicar um representante oficial no país, bloquear o canal @claudiolessajornalista e mostrar as providências que estão sendo tomadas para combater a desinformação e a disseminação de notícias falsas por meio do Telegram.

Desde a decisão do STF de bloquear o aplicativo de mensagens, o Telegram adotou uma série de providências. Entre elas, forneceu “todos os dados disponíveis” de quem criou os perfis @allandossantos, @artigo220 e @tercalivre, os três ligados ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Também suspendeu a monetização, doações e pagamentos de publicidade e inscrição destes perfis, além de esmiuçar o ganho financeiro deles. O Telegram, como determinava a decisão de Moraes, também teve que informar se o bolsonarista Allan dos Santos criou outros perfis nesta rede e, se o fez, bloqueá-los. O aplicativo ainda cumpriu a decisão de adotar mecanismos para impedir que o blogueiro em questão crie novos perfis no Telegram.

Aliado de Bolsonaro, Allan dos Santos, desafiou a Justiça logo após ser divulgada a decisão do ministro do STF e disse impropérios: “Alexandre de Moraes, se você derrubar esse cana, eu crio outro, crio outro e crio outro. Enfia o dedo no c… e rasga. Não vou apagar p… nenhuma.” O blogueiro, que tem um mandado de prisão preventiva expedida pelo Supremo, vive nos Estados Unidos.

Neste sábado (19), o presidente criticou a suspensão do Telegram no Brasil, determinada pelo ministro do STF. De acordo com Jair Bolsonaro, a decisão contraria tanto a Constituição quanto o Marco Civil da Internet. A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou ao STF que a decisão de Moraes seja revista. “ Não encontra nenhum amparo no Marco Civil da Internet e (em) nenhum dispositivo da Constituição — disse Bolsonaro, na saída de uma lotérica em Brasília.