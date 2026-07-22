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Brasil

Tarifaço é ‘presente político’ de Trump a Lula, diz Washington Post

Para um dos principais jornais americanos, com posições próximas à Casa Branca, taxação que entra em vigor hoje pode beneficiar petista em detrimento de Flávio

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h34
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri ao lado de Donald Trump, que também sorri, ambos de terno e gravata, em um ambiente formal com decoração dourada
Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca em maio de 2026 (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil)
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O jornal The Washington Post, dos Estados Unidos, classifica o novo tarifaço dos EUA contra o Brasil como um “presente político” de Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem no periódico americano foi publicada nesta quarta-feira, 22, data em que a nova rodada de taxação entrou em vigor.

“Novas tarifas de Trump contra o Brasil podem ‘pender a eleição’ para Lula sobre Bolsonaro”, diz a manchete. Na matéria, o Washington Post argumenta que Flávio Bolsonaro, alinhado ao presidente americano, sai como o candidato mais manchado pelo tarifaço na eleição presidencial brasileira.

Manchete do The Washington Post: Novas tarifas de Trump sobre o Brasil podem decidir a eleição para Lula sobre Bolsonaro, com subtítulo sobre impostos em exportações brasileiras como presente político a Lula
“Novas tarifas de Trump contra o Brasil podem ‘pender a eleição’ para Lula sobre Bolsonaro”, diz manchete do jornal americano The Washington Post nesta sexta-feira, 22 (The Washington Post/Reprodução)

A reportagem destaca os picos de popularidade que Lula conseguiu entre o eleitorado brasileiro ao longo dos diversos capítulos do tarifaço, novela política internacional que já se estende há mais de um ano. “Lula aproveitou um efeito de mobilização nacional quando Trump impôs as tarifas em julho do ano passado, e outro impulso quando Trump retirou a maioria delas após encontro entre os presidentes em novembro”, diz o texto.

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Também há destaque, no texto, para sondagens de opinião pública no Brasil, como a pesquisa nacional Genial/Quaest publicada em julho, que indica uma visão mais favorável dos brasileiros sobre a atuação de Lula contra o tarifaço. Para cerca de 60% dos eleitores, Flávio Bolsonaro não tem capital político para convencer Trump a reverter a taxação, a despeito da recente visita do senador ao presidente republicano e diversas cartas que enviou à Casa Branca pedindo a suspensão dos impostos.

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Pertencente ao bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon (e-commerce) e Blue Origem (exploração aeroespacial), o Washington Post é um dos mais influentes jornais dos Estados Unidos e da imprensa internacional e frequentemente adota visões alinhadas ao governo Trump. O próprio magnata é pessoalmente próximo ao presidente republicano e compareceu às cerimônias de sua segunda posse presidencial, em janeiro do ano passado.

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