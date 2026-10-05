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Tarcísio e Nikolas: Ruas pede reforços para eventual segundo turno contra Paes

Se houver segundo turno, a ordem será mobilizar o maior número possível de lideranças da direita para enfrentar Paes

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 16h01
Homens em um palanque, um de camisa azul e outro de camisa amarela com o número 22, acenam para uma multidão de apoiadores com bandeiras coloridas em um dia ensolarado. Ao fundo, prédios comerciais com letreiros como Pacheco e Sorriso
Carlos Jody, Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas (Vittor Sales - divulgação campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Ainda à espera de uma definição da Justiça Eleitoral sobre os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL) já trabalha com a possibilidade de uma disputa em segundo turno contra Eduardo Paes (PSD) pelo governo do Rio de Janeiro. Nos bastidores, o candidato bolsonarista conta com o reforço de duas das principais lideranças nacionais da direita: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A ideia é levar os dois ao Rio caso a eleição seja efetivamente estendida para uma segunda etapa. A participação de Tarcísio e Nikolas teria uma dupla função: fortalecer a campanha de Ruas contra Paes e, ao mesmo tempo, ampliar a presença de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial no estado.

Flávio, candidato do PL à Presidência, tem no estado seu principal reduto político e mantém uma relação direta com a campanha de Ruas. Ao longo da corrida eleitoral, os dois dividiram agendas e associaram suas candidaturas, numa tentativa de transformar a disputa pelo Palácio Guanabara também em uma extensão da polarização nacional entre o bolsonarismo e o campo ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A presença de Tarcísio e Nikolas ajudaria a reforçar essa conexão.

Ruas terminou o primeiro turno na liderança, com cerca de 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. A realização do segundo turno, porém, ainda depende da situação jurídica de Garotinho, que concorreu sub judice. O ex-governador recebeu cerca de 3,18% dos votos, e a eventual retirada definitiva dessa votação da base de cálculo poderá fazer com que Ruas ultrapasse a marca de 50% dos votos válidos e seja declarado vencedor já na primeira etapa.

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Enquanto aguarda o desfecho no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha de Ruas se prepara para os dois cenários. Caso a eleição seja liquidada no primeiro turno, a prioridade passa a ser a consolidação da vitória e a preparação do palanque nacional de Flávio. Se houver segundo turno, a ordem será mobilizar o maior número possível de lideranças da direita para enfrentar Paes.

 

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