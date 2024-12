Tarcísio diz que disputará reeleição ao governo de SP em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo, 15, que pretende disputar a reeleição em 2026, negando sua candidatura à Presidência da República. A declaração foi feita em entrevista ao Canal Livre, da Band.

“Sou muito fiel àqueles que me elegeram. Tenho grande apreço pela população de São Paulo que me acolheu e temos projetos muito interessantes, muitos para entregar em 2028, 2029, 2030. O que me motiva a ficar em São Paulo é a entrega desses projetos.”

“Meu caminho para 2026 é continuar em São Paulo e fazer um bom trabalho para ajudar um grupo a chegar à Presidência da República”, disse.

Questionado sobre quais nomes estariam neste grupo, Tarcísio falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível.

“Não vejo motivos para a inelegibilidade do Bolsonaro, então para mim o candidato é ele. Se não for, será quem ele indicar”, acrescentou o governador.

