System of a Down anuncia show no Brasil em 2027: saiba como comprar
Apresentação terá participação especial da banda Faith No More; ingressos custam a partir de R$ 272,50
O System of a Down anunciou nesta segunda-feira, 17, que fará um show único no Estádio do Maracanã, no Rio, no dia 15 de janeiro de 2027. A apresentação terá a participação especial do Faith No More e será a única oportunidade de assistir às duas bandas juntas na América do Sul no próximo ano. Segundo a organização, não haverá datas extras nem passagem por outras cidades do continente.
Batizado de One Night Only, o evento será realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live. Os portões do Maracanã serão abertos às 16h, mas o horário de início das apresentações será divulgado mais perto da data do show.
O anúncio ocorre após a turnê de verão do System of a Down pela Europa e pelo Reino Unido, que teve ingressos esgotados em cidades como Paris, Londres e Varsóvia. Vencedor do Grammy, o grupo retornará ao Brasil depois de ter levado a turnê Wake Up! South America Stadium Tour a cinco países e sete cidades sul-americanas em 2025. A série de apresentações reuniu mais de 500 mil pessoas.
Formado por quatro integrantes, o System of a Down tornou-se uma das bandas mais influentes da música pesada nas últimas três décadas. O grupo é conhecido por apresentações intensas e por misturar peso, irreverência e diferentes referências musicais.
A participação do Faith No More aumenta a expectativa em torno do evento. A apresentação no Rio de Janeiro é o primeiro show confirmado da banda desde agosto de 2016, quando o grupo encerrou a turnê do álbum Sol Invictus. O retorno deve contar com um repertório que percorra a trajetória das duas bandas e reúna músicas que marcaram gerações de fãs de rock e metal.
Quando começa a venda de ingressos?
A comercialização será feita pela Eventim. Clientes do Itaú Private Bank e do Itaú Personnalité terão acesso à primeira etapa da pré-venda, entre as 10h de 19 de agosto e as 10h de 20 de agosto, exclusivamente pela internet.
A segunda etapa, destinada a todos os clientes do Itaú Unibanco, começará às 10h de 20 de agosto e terminará às 10h do dia seguinte. A venda geral será aberta ao meio-dia de 21 de agosto no site e às 13h na bilheteria física.
Clientes do Itaú terão 15% de desconto no valor dos ingressos inteiros adquiridos com cartões de crédito Itaú, de acordo com a disponibilidade. O benefício será limitado a quatro entradas por CPF e não será aplicado à meia-entrada. Também será possível parcelar as compras feitas com cartão Itaú em até três vezes sem juros.
Na venda geral, cada pessoa poderá adquirir até seis ingressos, dos quais no máximo dois poderão ser de meia-entrada. As compras pelo site poderão ser parceladas em até dez vezes com juros. A bilheteria física não oferecerá parcelamento.
Preços dos ingressos
Os valores variam de R$ 272,50, na meia-entrada da cadeira superior nível 5, a R$ 1.995, no ingresso inteiro do setor Maracanã Mais Oeste. Confira:
- Cadeira Superior Nível 5: R$ 272,50 (meia), R$ 463,25 (cliente Itaú) e R$ 545 (inteira);
- Cadeira Superior Sul: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (cliente Itaú) e R$ 795 (inteira);
- Cadeira Superior Leste: R$ 447,50 (meia), R$ 760,75 (cliente Itaú) e R$ 895 (inteira);
- Cadeira Inferior Sul: R$ 497,50 (meia), R$ 845,75 (cliente Itaú) e R$ 995 (inteira);
- Cadeira Inferior Leste: R$ 497,50 (meia), R$ 845,75 (cliente Itaú) e R$ 995 (inteira);
- Cadeira Inferior Oeste: R$ 497,50 (meia), R$ 845,75 (cliente Itaú) e R$ 995 (inteira);
- Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 747,50 (meia), R$ 1.270,75 (cliente Itaú) e R$ 1.495 (inteira);
- Maracanã Mais Oeste: R$ 997,50 (meia), R$ 1.695,75 (cliente Itaú) e R$ 1.995 (inteira).
Também serão comercializados quatro pacotes VIP. O Super Fã Itaú Bronze, com ingresso de cadeira superior leste, custará de R$ 1.092,50 a R$ 1.540. Os pacotes Silver e Gold, vinculados respectivamente às cadeiras inferior oeste e inferior leste, terão preços entre R$ 1.792,50 e R$ 2.290. Já o Platinum, com ingresso de pista premium, sairá de R$ 2.042,50 a R$ 2.790.
Todos os pacotes incluem entrada antecipada no estádio, credencial VIP comemorativa com cordão, kit de produtos exclusivos e acesso antecipado à loja de itens oficiais. Os horários destinados aos compradores dos pacotes serão divulgados até 48 horas antes do evento.