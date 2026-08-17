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System of a Down anuncia show no Brasil em 2027: saiba como comprar

Apresentação terá participação especial da banda Faith No More; ingressos custam a partir de R$ 272,50

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h24
INGLEWOOD, CA - DECEMBER 13: (L-R) Musicians Daron Malakian, Serj Tankian, John Dolmayan and Shavo Odadjian of System of a Down perform onstage during day one of the 25th annual KROQ Almost Acoustic Christmas at The Forum on December 13, 2014 in Inglewood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for CBS Radio)
System of a Down (Kevin Winter/Getty Images)
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O System of a Down anunciou nesta segunda-feira, 17, que fará um show único no Estádio do Maracanã, no Rio, no dia 15 de janeiro de 2027. A apresentação terá a participação especial do Faith No More e será a única oportunidade de assistir às duas bandas juntas na América do Sul no próximo ano. Segundo a organização, não haverá datas extras nem passagem por outras cidades do continente.

Batizado de One Night Only, o evento será realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live. Os portões do Maracanã serão abertos às 16h, mas o horário de início das apresentações será divulgado mais perto da data do show.

O anúncio ocorre após a turnê de verão do System of a Down pela Europa e pelo Reino Unido, que teve ingressos esgotados em cidades como Paris, Londres e Varsóvia. Vencedor do Grammy, o grupo retornará ao Brasil depois de ter levado a turnê Wake Up! South America Stadium Tour a cinco países e sete cidades sul-americanas em 2025. A série de apresentações reuniu mais de 500 mil pessoas.

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Formado por quatro integrantes, o System of a Down tornou-se uma das bandas mais influentes da música pesada nas últimas três décadas. O grupo é conhecido por apresentações intensas e por misturar peso, irreverência e diferentes referências musicais.

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A participação do Faith No More aumenta a expectativa em torno do evento. A apresentação no Rio de Janeiro é o primeiro show confirmado da banda desde agosto de 2016, quando o grupo encerrou a turnê do álbum Sol Invictus. O retorno deve contar com um repertório que percorra a trajetória das duas bandas e reúna músicas que marcaram gerações de fãs de rock e metal.

Quando começa a venda de ingressos?

A comercialização será feita pela Eventim. Clientes do Itaú Private Bank e do Itaú Personnalité terão acesso à primeira etapa da pré-venda, entre as 10h de 19 de agosto e as 10h de 20 de agosto, exclusivamente pela internet.

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A segunda etapa, destinada a todos os clientes do Itaú Unibanco, começará às 10h de 20 de agosto e terminará às 10h do dia seguinte. A venda geral será aberta ao meio-dia de 21 de agosto no site e às 13h na bilheteria física.

Clientes do Itaú terão 15% de desconto no valor dos ingressos inteiros adquiridos com cartões de crédito Itaú, de acordo com a disponibilidade. O benefício será limitado a quatro entradas por CPF e não será aplicado à meia-entrada. Também será possível parcelar as compras feitas com cartão Itaú em até três vezes sem juros.

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Na venda geral, cada pessoa poderá adquirir até seis ingressos, dos quais no máximo dois poderão ser de meia-entrada. As compras pelo site poderão ser parceladas em até dez vezes com juros. A bilheteria física não oferecerá parcelamento.

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Preços dos ingressos

Os valores variam de R$ 272,50, na meia-entrada da cadeira superior nível 5, a R$ 1.995, no ingresso inteiro do setor Maracanã Mais Oeste. Confira:

  • Cadeira Superior Nível 5: R$ 272,50 (meia), R$ 463,25 (cliente Itaú) e R$ 545 (inteira);
  • Cadeira Superior Sul: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (cliente Itaú) e R$ 795 (inteira);
  • Cadeira Superior Leste: R$ 447,50 (meia), R$ 760,75 (cliente Itaú) e R$ 895 (inteira);
  • Cadeira Inferior Sul: R$ 497,50 (meia), R$ 845,75 (cliente Itaú) e R$ 995 (inteira);
  • Cadeira Inferior Leste: R$ 497,50 (meia), R$ 845,75 (cliente Itaú) e R$ 995 (inteira);
  • Cadeira Inferior Oeste: R$ 497,50 (meia), R$ 845,75 (cliente Itaú) e R$ 995 (inteira);
  • Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 747,50 (meia), R$ 1.270,75 (cliente Itaú) e R$ 1.495 (inteira);
  • Maracanã Mais Oeste: R$ 997,50 (meia), R$ 1.695,75 (cliente Itaú) e R$ 1.995 (inteira).
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Também serão comercializados quatro pacotes VIP. O Super Fã Itaú Bronze, com ingresso de cadeira superior leste, custará de R$ 1.092,50 a R$ 1.540. Os pacotes Silver e Gold, vinculados respectivamente às cadeiras inferior oeste e inferior leste, terão preços entre R$ 1.792,50 e R$ 2.290. Já o Platinum, com ingresso de pista premium, sairá de R$ 2.042,50 a R$ 2.790.

Todos os pacotes incluem entrada antecipada no estádio, credencial VIP comemorativa com cordão, kit de produtos exclusivos e acesso antecipado à loja de itens oficiais. Os horários destinados aos compradores dos pacotes serão divulgados até 48 horas antes do evento.

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