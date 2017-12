Suzane e Jatobá deixam prisão para passar Natal em casa

As detentas Suzane Von Richthofen e Anna Carolina Jatobá foram liberadas nesta sexta (22) da prisão onde estão para passar o Natal e o Ano Novo em casa. Elas devem retornar para a penitenciária no dia 3 de janeiro.

Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002; e Anna Carolina, a 26 anos e 8 meses de reclusão pela morte da enteada Isabela Nardoni, em 2008. Ambas receberam o benefício da saída temporária para os feriados de fim de ano.

As duas cumprem as penas em regime semiaberto na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo.

Quem saiu primeiro foi Anna Carolina. Ela deixou a cadeia em um carro importado preto. Suzane foi para casa logo em seguida, junto com o namorado – um empresário de Angatuba. Ela saiu da cadeia carregando uma sacola. Suzane também tem direito de sair outras 4 vezes da cadeia ao longo do ano: no Dia das Crianças, na Páscoa, no Dia das Mães e no Dia dos Pais.