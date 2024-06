Suspeita de envenenamento: 40 cães teriam sido afetados no Rio

Ao menos 40 cães teriam sido envenenados na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado (PSD), que postou sobre a apuração dos episódios em suas redes sociais. Com a suspeita de que algum produto químico poderia ter sido colocado em ruas e canteiros no Jardim Oceânico, um mutirão de limpeza e lavagem das ruas foi realizado por equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) neste sábado, 8. Também no fim de semana, o ator Cauã Reymond compartilhou que seus dois cachorros foram envenenados e um acabou morrendo. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção aos Animais.

“Espero que não tenha sido maldade, mas se foi, é brutal. Tivemos 40 animais que foram contaminados”, disse Caiado no vídeo. Na ação de limpeza, as ruas foram lavadas com sabão e jatos d’água. Um caminhão-pipa foi cedido pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros para ajudar no mutirão.

Também pelas redes sociais, Luiz Ramos Filho (PSD), que é presidente da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, confirmou o número de animais atendidos em clínicas veterinárias da região e afirmou que os casos tiveram início no começo de maio. Segundo ele, os cães apresentavam sintomas de intoxicação e “pelo menos seis morreram”.

Morte de Romeu, cachorro de Cauã Reymond

Em um vídeo, Cauã Reymond disse que seus cachorros foram envenenados provavelmente com carne com “chumbinho”, um veneno de venda proibida, mas comercializado de forma irregular para a eliminação de ratos.

Continua após a publicidade

“Envenenaram meus dois cachorros. Não desejo nada de mal para ninguém, mas estou muito triste”, disse, enquanto os animais ainda estavam internados. Ontem, ele compartilhou que Romeu, da raça Rottweiler, não resistiu. “Nunca pensei que seria tão triste e dolorido.”

De acordo com a a Agência Brasil, “a assessoria de imprensa da Polícia Civil não soube dar informações sobre as investigações”. /COM AGÊNCIA BRASIL