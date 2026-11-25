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Diagnosticado com Parkinson, o deputado Eduardo Suplicy, de 85 anos, celebrou os ganhos de qualidade de vida com o uso da cannabis medicinal. Em relato emocionante, ele destacou sua disposição para manter uma rotina ativa e defendeu a ampliação do acesso gratuito ao tratamento no país.

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O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 85 anos, fez um desabafo sobre os benefícios da cannabis medicinal para a sua saúde. Segundo o parlamentar, o tratamento vem contribuindo para sua qualidade de vida e permite que mantenha uma rotina ativa. “Graças à cannabis medicinal, aos 85 anos tenho saúde para estar nas ruas, dançar, cantar e receber o carinho das pessoas”, escreveu Suplicy na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

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Ainda no texto, ele defende o acesso gratuito ao tratamento. “É esse carinho que me dá forças para continuar na luta pela implementação da Renda Básica da Cidadania, pelo acesso gratuito à cannabis medicinal e por um Brasil mais justo, fraterno e solidário”, completou.

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Diagnosticado com a doença de Parkinson no fim de 2022, o deputado revelou, em setembro de 2023, que havia iniciado o tratamento com cannabis medicinal, associado à medicação convencional. Desde então, tornou-se um defensor da ampliação do acesso às terapias.