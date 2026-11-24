Ler Resumo





O STM manteve a ação penal contra dois coronéis da reserva e outros dois acusados de desvios no centro de convenções da FAB em Salvador. A denúncia aponta movimentações suspeitas de mais de R$ 5 milhões com festas e eventos privados. Entenda as acusações e o que dizem as defesas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Superior Tribunal Militar (STM) manteve a tramitação de uma ação penal contra dois coronéis da reserva da Aeronáutica, um suboficial da reserva e um civil acusados de suposto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos no Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica (Cemcoha), em Salvador. Eles apresentaram habeas corpus em uma tentativa de trancar o processo, o que foi negado por maioria de votos na Corte. Os quatro acusados respondem por 23 episódios de corrupção passiva e pelo crime de peculato na modalidade desvio.

Segundo relatório de inteligência financeira citado na denúncia do Ministério Público Militar, entre 2014 e 2016, um coronel movimentou aproximadamente 2,94 milhões de reais em valores brutos, enquanto o outro oficial registrou ao menos 2,55 milhões de reais. De acordo com informações da assessoria de imprensa do STM, o funcionário civil contratado por uma empresa prestadora de serviços trabalhava como auxiliar administrativo e teria cedido suas contas bancárias para receber e transferir dinheiro. “O centro realizava hospedagens e promovia uma variedade de atividades, incluindo casamentos, réveillons, festas, formaturas, encontros de turmas militares, eventos institucionais e confraternizações de órgãos públicos”, diz trecho da nota. Os envolvidos negam os crimes.

A estrutura funcionava sem fiscalização regular dos órgãos superiores da Aeronáutica, de acordo com a denúncia. Os dirigentes negociavam diretamente com empresas fornecedoras, estabeleciam preços para eventos, recebiam pagamentos em dinheiro ou cheques e utilizavam contas bancárias particulares para movimentar os recursos, informou o STM.

O Ministério Público Militar sustenta que a situação foi transformada em um mecanismo de administração privada de recursos pertencentes à Administração Militar, sem os controles e procedimentos exigidos para a gestão do dinheiro público. A partir das atividades apontadas como ilícitas, a denúncia do MPM aponta ainda que os investigadores identificaram transferências entre os envolvidos, depósitos de empresas prestadoras de serviços e movimentações financeiras sem identificação da origem.

Continua após a publicidade

A investigação que culminou com a denúncia da Promotoria começou a partir de um depoimento de um empresário que prestava serviços ao Cemcoha. Ele relatou ao Ministério Público que, depois de vencer um pregão eletrônico e iniciar os trabalhos na unidade militar, passou a receber pedidos de pagamentos extras, feitos por integrantes da direção do centro. “O empresário também relatou ter sofrido ameaças e pressão durante reuniões com integrantes da direção do Cemcoha. Por temer represálias, pediu que sua identidade fosse preservada”, sustenta o STM.

De acordo com a nota divulgada, os investigados negaram ter se apropriado de recursos públicos. Eles sustentaram que as movimentações bancárias ocorreram porque o Cemcoha não possuía conta bancária própria e precisava de mecanismos para receber pagamentos e custear despesas de funcionamento.

Continua após a publicidade

Também alegaram que os procedimentos informais eram necessários para garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos hóspedes e participantes dos eventos, uma vez que os produtos e materiais disponibilizados pelas empresas vencedoras de licitações nem sempre atenderiam às necessidades do estabelecimento. A defesa sustentou que os valores eram empregados na compra de materiais, contratação de serviços e pagamento de despesas relacionadas às atividades do centro, e que havia prestação de contas por meio de planilhas e comprovantes.