STJ julga nesta quarta recurso que pode levar Nardoni e Jatobá de volta à prisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir nesta quarta-feira, 2, se Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá devem retornar à prisão. Os dois foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, de 5 anos, em 2008, e cumprem a pena em regime aberto no momento. A corte analisa um recurso protocolado pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, que alega descumprimento de condições obrigatórias.

O STJ iniciou o julgamento em 27 de agosto. O recurso alega que Alexandre, pai de Isabella, não tem respeitado os horários de recolhimento e não cumpre a jornada de trabalho na empresa do pai, Antonio Nardoni, circulando livremente pelo bairro de Santana e adjacências, em violação das regras. Também diz que três testemunhas, duas policiais penitenciárias, afirmam que há “ilegalidades no cumprimento de sentença” de Anna Carolina.

“Diante da existência de possíveis fraudes, das 2.000 assinaturas no abaixo assinado, da ilegalidade de ambos na rua, que retornem ao fechado para que respondam ao processo administrativo e por medida de direito e justiça”, aponta o documento. “Ressalte-se que o casal está causando, trazendo medo a sociedade honesta que paga impostos — isso não pode continuar”.

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Em meio ao trâmite legal, a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.

“Eu torço para que eles dois voltem para a cadeia, de onde eles nunca, nunca deveriam ter saído. Porque ver eles dois vivendo em liberdade na mesma região onde eu moro, inclusive, uma pessoa da minha família, da minha família próxima, encontrou com eles na rua como se nada tivesse acontecido, e eu posso garantir que isso é muita dor”, desabafou ela.

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Isabella foi arremessada do sexto andar de um apartamento na Zona Norte de São Paulo, onde Alexandre morava. Ele foi condenado a 31 anos, um mês e 10 dias por homicídio triplamente qualificado — dos quais cumpriu 16 anos na P2 de Tremembé, em São Paulo, de onde saiu em regime aberto em maio de 2024.

Já Anna Carolina, que era madrasta da menina, está em regime aberto desde junho de 2023. Ela foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelo crime. Os dois estão separados desde 2023, apesar de especulações de reaproximação em 2025, como noticiou a imprensa à época.