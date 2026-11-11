Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luis Felipe Salomão revelou, nesta quarta-feira, durante evento de empresários do Grupo Lide sobre inteligência artificial, que uma varredura da Corte identificou recentemente a injeção maliciosa de comandos ocultos em 40 petições — com o intuito de confundir a IA (prompt injection) — no tribunal.

Os dados foram obtidos, segundo Salomão, a partir do recém-lançado programa Confiança Digital, criado pelo STJ para combater a prática.

Segundo o magistrado, a área técnica do STJ varreu quase 6 milhões de peças processuais. Até o momento, foram identificados automaticamente 116 casos, dos quais 40 acabaram confirmados após análise humana.

Os relatores dos processos foram comunicados para adoção das providências legais cabíveis.

Continua após a publicidade

O tema é discutido no STJ no âmbito da comissão de IA, presidida pelo ministro Paulo Sérgio Domingues.

“Todos os sistemas que mexem com nosso dia a dia têm barreiras para evitar esse tipo de fraude. Mas são 18.000 juízes em 5.000 comarcas em todo o Judiciário. Temos hoje mecanismos de apuração indevida com responsabilização criminal e administrativa. Quem usa maliciosamente paga uma multa e pode responder criminalmente”, afirmou Salomão.