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STJ encontra comandos ocultos em pelo menos 40 peças processuais

'Todos os sistemas que mexem com nosso dia a dia têm barreiras para evitar esse tipo de fraude', diz Luis Felipe Salomão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 14h16
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Max Rocha/STJ/Divulgação)
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STJ encontra comandos ocultos em pelo menos 40 peças processuais Priorize VEJA no Google

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luis Felipe Salomão revelou, nesta quarta-feira, durante evento de empresários do Grupo Lide sobre inteligência artificial, que uma varredura da Corte identificou recentemente a injeção maliciosa de comandos ocultos em 40 petições — com o intuito de confundir a IA (prompt injection) — no tribunal.

Os dados foram obtidos, segundo Salomão, a partir do recém-lançado programa Confiança Digital, criado pelo STJ para combater a prática.

Segundo o magistrado, a área técnica do STJ varreu quase 6 milhões de peças processuais. Até o momento, foram identificados automaticamente 116 casos, dos quais 40 acabaram confirmados após análise humana.

Os relatores dos processos foram comunicados para adoção das providências legais cabíveis.

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O tema é discutido no STJ no âmbito da comissão de IA, presidida pelo ministro Paulo Sérgio Domingues.

“Todos os sistemas que mexem com nosso dia a dia têm barreiras para evitar esse tipo de fraude. Mas são 18.000 juízes em 5.000 comarcas em todo o Judiciário. Temos hoje mecanismos de apuração indevida com responsabilização criminal e administrativa. Quem usa maliciosamente paga uma multa e pode responder criminalmente”, afirmou Salomão.

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