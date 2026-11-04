STJ condena desembargadora e mais três na Operação Faroeste
Juíza do TJ-BA recebeu pena de 14 anos e perderá cargo
A Corte Especial do STJ condenou nesta quarta-feira mais quatro pessoas pelos fatos da Operação Faroeste. O julgamento foi unânime.
Uma delas foi a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, que recebeu pena de 14 anos e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Também foi determinada a perda do cargo público da magistrada.
O advogado e filho da desembargadora, Vasco Rusciolelli Azevedo, foi condenado à pena de 13 anos e 11 meses de prisão.