STJ condena desembargadora e mais três na Operação Faroeste

A Corte Especial do STJ condenou nesta quarta-feira mais quatro pessoas pelos fatos da Operação Faroeste. O julgamento foi unânime.

Uma delas foi a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, que recebeu pena de 14 anos e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Também foi determinada a perda do cargo público da magistrada.

O advogado e filho da desembargadora, Vasco Rusciolelli Azevedo, foi condenado à pena de 13 anos e 11 meses de prisão.