STF confirma que pessoas credenciadas poderão acompanhar sessão sobre Moraes

O STF confirmou nesta sexta-feira que um grupo de pessoas credenciadas poderá acompanhar a sessão extraordinária da próxima terça-feira, que irá analisar um relatório sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Havia uma pressão para que o julgamento fosse restrito, para evitar uma pressão da opinião pública sobre os ministros.

Entretanto, a Secretaria de Comunicação do STF informou nesta sexta que “o acesso ao Plenário será restrito às pessoas previamente credenciadas”.

Não há menção, no comunicado, à transmissão da TV Justiça, que ocorre em todas as sessões da Corte.