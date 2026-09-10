STF cancela sessão no plenário pelo segundo dia seguido

O STF cancelou a sessão do plenário desta quinta-feira. É o segundo dia consecutivo que os ministros deixam de se reunir.

A medida ocorre em meio a uma crise sem precedentes no tribunal, com acusações de crimes entre os ministros e decisões conflitantes sobre o mesmo tema.

Na terça-feira, a sessão da Segunda Turma também foi cancelada. Com isso, a Corte completará uma semana sem julgamentos presenciais.

A justificativa apresentada nesta quinta foi de que já há uma sessão extraordinária convocada para a próxima terça-feira, para analisar o relatório da PF que detalhou as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

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“Tendo presente que a sessão prevista para hoje é extraordinária, assim como extraordinária é a sessão convocada para a próxima terça-feira, comunica-se o cancelamento da sessão de hoje”, informou a presidência.

O plenário do STF costuma ter sessões às quartas e quintas-feiras. Entretanto, apenas a sessão de quarta é considerada ordinária, enquanto as de quinta são sempre extraordinárias, apesar de já fazerem parte da tradição.