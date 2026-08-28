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Brasil

STF abre novo inquérito contra ex-ministro de Lula

Investigação contra deputado federal envolve suspeita de irregularidades com emendas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 08h01
Estátua da Justiça, uma figura feminina vendada segurando uma espada horizontalmente, em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, com colunas curvas de mármore branco ao fundo
Fachada do Supremo Tribunal Federal  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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STF abre novo inquérito contra ex-ministro de Lula Priorizar nos meus resultados Google

Ex-ministro das Comunicações de Lula e deputado federal pelo Maranhão, Juscelino Filho (PSDB) tornou-se alvo de um novo inquérito no STF envolvendo a indicação de emendas parlamentares.

A suspeita é de inserção de dados falsos nos sistemas de saúde da cidade de Vitorino Freire (MA), que era governada por sua irmã, Luanna Resende, para justificar artificialmente o envio de mais verbas.

O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

Outra suspeita de desvio de emendas já motivou uma denúncia da PGR contra Juscelino, que aguarda há mais de um ano para ser analisada pelo STF. Esse caso está sob responsabilidade do ministro Flávio Dino.

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A denúncia também envolveu o envio de verbas para Vitorino Freire. Foi essa acusação que motivou sua saída da pasta das Comunicações, em abril do ano passado.

As duas investigações, no entanto, não envolvem a atuação de Juscelino como ministro.

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Juscelino concorre à reeleição, enquanto sua irmã, que deixou a prefeitura em 2024, é candidata a deputada estadual pelo PT.

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