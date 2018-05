SP vai multar quem estacionar em fila dupla ou promover bloqueio

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), determinou nesta sexta-feira que a Polícia Rodoviária Estadual multe veículos que estacionarem em fila dupla nas estradas do estado “ou que promovam bloqueios, impedindo a livre circulação”.

A multa para quem organiza bloqueio pode ser de até 17.608,20 reais. Para quem interrompe a circulação nas vias a multa é de 5.869,40 reais. Além disso, as multas também implicam remoção do veículo e processo de suspensão da habilitação por 12 meses.

“A greve foi causada por um aumento abrupto no preço do diesel, sem considerar as consequências sociais”, disse França. “Os caminhoneiros foram os primeiros duramente atingidos e entendo perfeitamente os motivos da manifestação. Mas já foi iniciado um processo de negociação para resolver o problema e não é correto penalizar toda a população.”

Segundo o governador, a Polícia Militar de São Paulo tem atuado para desobstruir as vias no Estado, fazendo a escolta dos caminhões que levam combustíveis para aeroportos, empresas de transporte público, hospitais e serviços essenciais.