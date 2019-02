Por Solange Spigliatti

São Paulo – Ao menos uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre dois jet skis, na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, por volta das 14h30 desta terça-feira, 21. Três equipes do Corpo de bombeiros e uma do helicóptero Águia foram acionadas para resgatar a vítima, na Avenida Atlântica, altura do número 3.686, no bairro Socorro. Ainda não há informação sobre o estado de saúde do ferido.