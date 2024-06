‘Sonho’ de secretário é a esperança de investigado para virar deputado

O “sonho” de Rafael Picciani, secretário estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro pode levar um suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas à Assembleia legislativa do estado. Isso porque Picciani vai assumir na terça-feira, 04, o cargo que pertencia a Otoni de Paula Pai (MDB), falecido no dia 27 de abril.

O secretário não esconde, contudo, que pretende voltar ao comando da pasta ainda este mês, para aproveitar o momento olímpico. A movimentação tem causado mal-estar nos bastidores da Casa, já quem em seu lugar seria nomeado um personagem polêmico: Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, suplente do MDB que chegou a ser preso, em 2017, sob a acusação de lavar dinheiro de facções do tráfico de drogas do Rio por meio de suas empresas.

Ele foi solto em 2018, passando a responder o processo em liberdade. Em 2022, disputou as eleições como candidato a deputado estadual, recebendo mais de 15 mil votos. Tiego recorria, na época, de uma decisão da Justiça do Rio.

Picciani diz que conversou nesta segunda-feira como governador Cláudio Castro, que teria deixado as portas abertas para o seu retorno ao governo. “Eu vou assumir por necessidade, é o que a lei manda. Hoje já passei na Alerj, e amanhã (terça) sai minha exoneração”, contou ele, ponderando. “Em função dos jogos olímpicos, eu quero retornar. No meu mundo dos sonhos, volto ainda no mês de junho”.

O político do MDB afirma que não viajará a Paris para acompanhar os Jogos, mas que gostaria de divulgar, durante a Olimpíada, iniciativas do estado no campo do esporte, além de dar continuidade a projetos estratégicos da pasta. Nesta terça, ele deve se encontrar com o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Sobre TH Joias, Picciani contemporiza: “o rapaz teve votos e que foi colocado como suplente pela população. Só o tempo dirá se ele reúne condições para ocupar a vaga”. Os dois se encontraram na semana passada durante o velório de Otoni de Paula Pai, mas o secretário de Esporte e Lazer nega qualquer relação próxima. No seu lugar na secretaria, ficará o subsecretário Rodrigo Scorzelli, pessoa de confiança do político do MDB.

Tiego se divulga no Instagram como CEO da TH Joias e Relógios, suplente de deputado estadual e secretário executivo do MDB-RJ, além de “apoiador de projetos sociais e incentivador do esporte”. Ele é conhecido no universo de jogadores de futebol e de funkeiros, já tendo vendido joias para nomes como Adriano Imperador, Neymar e Ludmilla. Na sua rede social, costuma postar foto ao lado de autoridades, incluindo Cláudio Castro e Bacellar. Ele nega que atue com lavagem de dinheiro do tráfico por meio de empresas do ramo de joias.