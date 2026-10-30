SobeDesce: do Republicanos a Lucas Pavanato

SOBE

REPUBLICANOS

Com Tarcísio de Freitas (SP), Cleitinho Azevedo (MG) e Lorenzo Pazolini (ES), a sigla vai governar três dos quatro estados do Sudeste, igualando o recorde do PSDB no final dos anos 1990.

ALEIJADINHO

Três esculturas do brasileiro Antônio Francisco Lisboa serão exibidas pelos Museus Vaticanos, na Santa Sé, na primeira mostra internacional de obras do artista.

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Maxxing

O termo, que descreve práticas para obter o máximo resultado em qualquer atividade, foi eleita a “palavra do ano” pelo dicionário on-line britânico Dictionary.com.

DESCE

LUCAS PAVANATO (PL)

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Na mesma semana, o segundo deputado federal mais votado do país virou alvo de inquérito do MP por ofensas a minorias e de uma ação de Caetano Veloso, a quem chamou de “vagabundo”.

MBAPPÉ

O astro francês do Real Madrid perdeu patrocinadores da China, irritou a população do país e teve que se desculpar por piada com o líder histórico Mao Tsé-tung.

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RENATO ARAGÃO

A Justiça mandou executar a penhora de uma mansão do humorista no Rio de Janeiro por causa de dívida de impostos de 676 000 reais com o município.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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