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Brasil

SobeDesce: da Lufthansa a Milei

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 06h00
ARTILHARIA - Milei: líder argentino chamou brasileiro de “lixo socialista”
O presidente argentino, Javier Milei (Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images)
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SOBE

LUFTHANSA

A companhia venceu uma difícil queda de braço com a rival Air France-KLM e comprou 49,9% da TAP Air Portugal, em negócio avaliado em 1,2 bilhão de euros.

ALEXANDER ZVEREV
Beneficiado pela lesão de Jannik Sinner e pela eliminação de Carlos Alcaraz no Xangai Masters, o tenista alemão de 29 anos vai terminar o ano como líder do ranking da ATP.

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BTS
Arirang, quinto álbum do grupo sul-coreano de k-pop, alcançou 5 bilhões de reproduções no Spotify, a maior marca registrada na plataforma neste ano.

DESCE

JAVIER MILEI

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O FMI reduziu de 3,5% para 2,1% a previsão de crescimento da economia argentina em 2026 e elevou a pressão sobre seu governo, desaprovado por 59%, segundo a CB Global Data.

GIANNI INFANTINO 
O dirigente recebeu, de forma sigilosa, 1,72 milhão de dólares da FWC2026, entidade criada pela Fifa, que ele preside, para administrar a Copa do Mundo.

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NETFLIX
Com o faturamento em baixa, a empresa de streaming demitiu cerca de 1 000 funcionários, o equivalente a 6% do total, o maior corte feito desde 2022.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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