SobeDesce: da Lufthansa a Milei

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Descubra quem brilhou e quem enfrentou desafios esta semana. A Lufthansa expande seu império, Zverev alcança o topo do tênis e o BTS quebra recordes no Spotify. Do lado negativo, Javier Milei enfrenta pressão com a economia argentina, Gianni Infantino se vê envolvido em polêmica e a Netflix realiza demissões massivas.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

LUFTHANSA

A companhia venceu uma difícil queda de braço com a rival Air France-KLM e comprou 49,9% da TAP Air Portugal, em negócio avaliado em 1,2 bilhão de euros.

ALEXANDER ZVEREV

Beneficiado pela lesão de Jannik Sinner e pela eliminação de Carlos Alcaraz no Xangai Masters, o tenista alemão de 29 anos vai terminar o ano como líder do ranking da ATP.

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BTS

Arirang, quinto álbum do grupo sul-coreano de k-pop, alcançou 5 bilhões de reproduções no Spotify, a maior marca registrada na plataforma neste ano.

DESCE

JAVIER MILEI

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O FMI reduziu de 3,5% para 2,1% a previsão de crescimento da economia argentina em 2026 e elevou a pressão sobre seu governo, desaprovado por 59%, segundo a CB Global Data.

GIANNI INFANTINO

O dirigente recebeu, de forma sigilosa, 1,72 milhão de dólares da FWC2026, entidade criada pela Fifa, que ele preside, para administrar a Copa do Mundo.

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NETFLIX

Com o faturamento em baixa, a empresa de streaming demitiu cerca de 1 000 funcionários, o equivalente a 6% do total, o maior corte feito desde 2022.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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