SobeDesce: da Americanas a Andrei Rodrigues

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A semana viu a Americanas sair da recuperação judicial, impulsionando suas ações. Cristiano Ronaldo se mantém como o jogador mais bem pago, e a série Glee ganhará um reboot. Em contrapartida, o chefe da PF, Andrei Rodrigues, é investigado, José Antonio Kast enfrenta crise no Chile e Manuela D’Ávila foi proibida de divulgar acusação falsa.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

AMERICANAS

Pivô de uma fraude contábil que superou os 54 bilhões de reais, a varejista obteve da Justiça o aval ao fim da recuperação judicial, iniciada em 2023, e viu suas ações dispararem após decisão.

CRISTIANO RONALDO

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Aos 41 anos, o astro português é o jogador mais bem pago do mundo (300 milhões de dólares anuais entre salários e patrocínios), segundo ranking da Forbes.

GLEE

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A série musical exibida pela Fox entre 2009 e 2015, e que foi um sucesso de audiência e de venda de músicas, ganhará um reboot produzido por Disney+ e Hulu.

DESCE

ANDREI RODRIGUES

O chefe da Polícia Federal virou alvo de apuração no Ministério Público sob a suspeita de ter divulgado informações sigilosas da Operação Sem Desconto,

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que investigou fraudes no INSS.

JOSÉ ANTÔNIO KAST

Há apenas sete meses no cargo, o presidente do Chile enfrenta forte retração na economia e viu a taxa de desemprego chegar a 9,6%, a maior em cinco anos.

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MANUELA D’ÁVILA

A Justiça proibiu a ex-deputada do PSOL de seguir divulgando uma acusação falsa de estupro contra Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio Bolsonaro (PL).

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Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018