SobeDesce: da Americanas a Andrei Rodrigues
Os altos e baixos da semana
SOBE
AMERICANAS
Pivô de uma fraude contábil que superou os 54 bilhões de reais, a varejista obteve da Justiça o aval ao fim da recuperação judicial, iniciada em 2023, e viu suas ações dispararem após decisão.
CRISTIANO RONALDO
Aos 41 anos, o astro português é o jogador mais bem pago do mundo (300 milhões de dólares anuais entre salários e patrocínios), segundo ranking da Forbes.
GLEE
A série musical exibida pela Fox entre 2009 e 2015, e que foi um sucesso de audiência e de venda de músicas, ganhará um reboot produzido por Disney+ e Hulu.
DESCE
ANDREI RODRIGUES
O chefe da Polícia Federal virou alvo de apuração no Ministério Público sob a suspeita de ter divulgado informações sigilosas da Operação Sem Desconto,
que investigou fraudes no INSS.
JOSÉ ANTÔNIO KAST
Há apenas sete meses no cargo, o presidente do Chile enfrenta forte retração na economia e viu a taxa de desemprego chegar a 9,6%, a maior em cinco anos.
MANUELA D’ÁVILA
A Justiça proibiu a ex-deputada do PSOL de seguir divulgando uma acusação falsa de estupro contra Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio Bolsonaro (PL).
Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018