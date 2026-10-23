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Brasil

SobeDesce: da Americanas a Andrei Rodrigues

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 06h00
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata escura, olhando para cima e para a direita, com um microfone preto à sua frente
Andrei Rodrigues (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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SOBE

AMERICANAS

Pivô de uma fraude contábil que superou os 54 bilhões de reais, a varejista obteve da Justiça o aval ao fim da recuperação judicial, iniciada em 2023, e viu suas ações dispararem após decisão.

CRISTIANO RONALDO

Siga
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Aos 41 anos, o astro português é o jogador mais bem pago do mundo (300 milhões de dólares anuais entre salários e patrocínios), segundo ranking da Forbes.

GLEE

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A série musical exibida pela Fox entre 2009 e 2015, e que foi um sucesso de audiência e de venda de músicas, ganhará um reboot produzido por Disney+ e Hulu.

DESCE

ANDREI RODRIGUES 

O chefe da Polícia Federal virou alvo de apuração no Ministério Público sob a suspeita de ter divulgado informações sigilosas da Operação Sem Desconto,

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que investigou fraudes no INSS.

JOSÉ ANTÔNIO KAST

Há apenas sete meses no cargo, o presidente do Chile enfrenta forte retração na economia e viu a taxa de desemprego chegar a 9,6%, a maior em cinco anos.

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MANUELA D’ÁVILA

A Justiça proibiu a ex-deputada do PSOL de seguir divulgando uma acusação falsa de estupro contra Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio Bolsonaro (PL).

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Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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