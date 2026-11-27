SobeDesce: da Black Friday a Javier Milei
Os altos e baixos da semana
SOBE
BLACK FRIDAY
Apesar da inadimplência recorde e dos juros altos, a data deverá ter o maior movimento em doze anos, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC).
ATAULFO DE PAIVA
A avenida no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, desbancou a Rua Oscar Freire (São Paulo) e virou a via com o m² comercial mais caro do Brasil (581 reais), segundo a Cushman & Wakefield, empresa global de serviços imobiliários.
ALISSON
O goleiro brasileiro, no Liverpool desde 2018, foi eleito o melhor da posição na história da Premier League pelo jornal The Telegraph.
DESCE
JAVIER MILEI
A menos de um ano da eleição presidencial e com reprovação acima de 60%, o argentino viu o país entrar em recessão técnica após dois trimestres seguidos de contração na economia.
MC RYAN SP
O funkeiro, que tem 20 milhões de ouvintes no Spotify, virou alvo de ação da PF que apura esquema bilionário de lavagem de dinheiro e golpes digitais.
GRETA THUNBERG
A ativista ambiental sueca foi condenada pela Justiça a pagar multas por invadir a Universidade de Copenhague durante ato de apoio à causa palestina em 2024.
Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023