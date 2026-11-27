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O tradicional Sobe e Desce da semana destaca o recorde previsto na Black Friday e a consagração do goleiro Alisson. Na contramão, a recessão na Argentina de Javier Milei e a operação policial contra MC Ryan SP chamam a atenção. Confira todos os nomes avaliados na edição.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

BLACK FRIDAY

Apesar da inadimplência recorde e dos juros altos, a data deverá ter o maior movimento em doze anos, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

ATAULFO DE PAIVA

A avenida no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, desbancou a Rua Oscar Freire (São Paulo) e virou a via com o m² comercial mais caro do Brasil (581 reais), segundo a Cushman & Wakefield, empresa global de serviços imobiliários.

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ALISSON

O goleiro brasileiro, no Liverpool desde 2018, foi eleito o melhor da posição na história da Premier League pelo jornal The Telegraph.

DESCE

JAVIER MILEI

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A menos de um ano da eleição presidencial e com reprovação acima de 60%, o argentino viu o país entrar em recessão técnica após dois trimestres seguidos de contração na economia.

MC RYAN SP

O funkeiro, que tem 20 milhões de ouvintes no Spotify, virou alvo de ação da PF que apura esquema bilionário de lavagem de dinheiro e golpes digitais.

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GRETA THUNBERG

A ativista ambiental sueca foi condenada pela Justiça a pagar multas por invadir a Universidade de Copenhague durante ato de apoio à causa palestina em 2024.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023