SobeDesce: do agro à Enel
Os altos e baixos da semana
SOBE
CANNABIS MEDICINAL
O mercado no Brasil movimentou 1,14 bilhão de reais em 2026, alta de 17% sobre 2025 e a primeira cifra bilionária do setor no país, segundo a Kaya Mind, startup dedicada a dados do segmento.
VOYAGER 1
A sonda da Nasa chegou a 26 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se o primeiro objeto construído pela humanidade a alcançar essa distância.
AGRO
Seis em cada dez brasileiros se identificam com a cultura rural e 79% veem no campo uma melhor qualidade de vida, aponta estudo da AlmapBBDO e Consumoteca.
DESCE
ENEL
A Agência Nacional de Energia Elétrica formou maioria para recomendar o fim da concessão por má qualidade na prestação dos serviços em São Paulo.
XUXA
A apresentadora foi condenada pelo STJ a pagar 10 milhões de reais a um empresário por violar direitos autorais e de marca em disputa iniciada há 26 anos.
CARLO ANCELOTTI
Após a derrota para o Japão, a seleção comandada pelo italiano foi superada pelo Marrocos e caiu de 6º para 7º lugar no ranking da Fifa, duas posições a menos que no final de 2025.
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022