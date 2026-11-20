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O mercado de cannabis medicinal no Brasil superou 1,1 bilhão de reais em 2026. A sonda Voyager 1 da Nasa alcançou 26 bilhões de quilômetros da Terra, e 60% dos brasileiros se identificam com a cultura rural. Em contrapartida, a Enel pode ter a concessão em SP encerrada, Xuxa foi condenada a pagar 10 milhões por direitos autorais, e a seleção de Ancelotti caiu no ranking da Fifa. Veja os fatos da semana.

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SOBE

CANNABIS MEDICINAL

O mercado no Brasil movimentou 1,14 bilhão de reais em 2026, alta de 17% sobre 2025 e a primeira cifra bilionária do setor no país, segundo a Kaya Mind, startup dedicada a dados do segmento.

VOYAGER 1

A sonda da Nasa chegou a 26 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se o primeiro objeto construído pela humanidade a alcançar essa distância.

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AGRO

Seis em cada dez brasileiros se identificam com a cultura rural e 79% veem no campo uma melhor qualidade de vida, aponta estudo da AlmapBBDO e Consumoteca.

DESCE

ENEL

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A Agência Nacional de Energia Elétrica formou maioria para recomendar o fim da concessão por má qualidade na prestação dos serviços em São Paulo.

XUXA

A apresentadora foi condenada pelo STJ a pagar 10 milhões de reais a um empresário por violar direitos autorais e de marca em disputa iniciada há 26 anos.

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CARLO ANCELOTTI

Após a derrota para o Japão, a seleção comandada pelo italiano foi superada pelo Marrocos e caiu de 6º para 7º lugar no ranking da Fifa, duas posições a menos que no final de 2025.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022