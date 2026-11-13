SobeDesce: de Paul McCartney a Gustavo Petro
Os altos e baixos da semana
SOBE
FHC
O ex-presidente recebeu ampla solidariedade após chocante invasão de privacidade por influenciador que divulgou foto do político de 95 anos, em sua casa, com saúde debilitada.
PAUL McCARTNEY
Aos 84 anos, o ex-beatle chegou a um patrimônio líquido de 1,4 bilhão de dólares, segundo a revista Forbes, e virou o terceiro cantor bilionário do planeta, atrás de Taylor Swift e Jay-Z.
GABRIELA HARDT
O ministro Luiz Fux (STF) sustou decisão do CNJ que afastara a juíza por irregularidades na Lava-Jato e liberou sua volta à função.
DESCE
GUSTAVO PETRO
O ex-presidente da Colômbia é investigado pela Suprema Corte de Justiça em caso que apura a assinatura de contratos públicos em troca de favores sexuais.
RITZ
O célebre hotel de Paris foi alvo de buscas pela polícia em uma investigação sobre envolvimento de seu ex-dono, Mohamed al-Fayed (morto em 2023), com uma rede de tráfico de mulheres.
LÁ NA MINHA TERRA
Na semana em que estreou na faixa das 18h na Globo, a novela virou alvo de uma avalanche de críticas por suposto viés arcaico com que retrata o Nordeste.
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021