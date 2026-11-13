SobeDesce: de Paul McCartney a Gustavo Petro

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FHC recebe solidariedade após invasão de privacidade, Paul McCartney entra para o clube dos bilionários e Gabriela Hardt retorna à Lava-Jato. Enquanto isso, Gustavo Petro é investigado por favores sexuais, o Hotel Ritz de Paris por tráfico de mulheres, e a nova novela da Globo, “Lá na Minha Terra”, enfrenta críticas por retratar o Nordeste de forma arcaica.

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SOBE

FHC

O ex-presidente recebeu ampla solidariedade após chocante invasão de privacidade por influenciador que divulgou foto do político de 95 anos, em sua casa, com saúde debilitada.

PAUL McCARTNEY

Aos 84 anos, o ex-beatle chegou a um patrimônio líquido de 1,4 bilhão de dólares, segundo a revista Forbes, e virou o terceiro cantor bilionário do planeta, atrás de Taylor Swift e Jay-Z.

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GABRIELA HARDT

O ministro Luiz Fux (STF) sustou decisão do CNJ que afastara a juíza por irregularidades na Lava-Jato e liberou sua volta à função.

DESCE

GUSTAVO PETRO

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O ex-presidente da Colômbia é investigado pela Suprema Corte de Justiça em caso que apura a assinatura de contratos públicos em troca de favores sexuais.

RITZ

O célebre hotel de Paris foi alvo de buscas pela polícia em uma investigação sobre envolvimento de seu ex-dono, Mohamed al-Fayed (morto em 2023), com uma rede de tráfico de mulheres.

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LÁ NA MINHA TERRA

Na semana em que estreou na faixa das 18h na Globo, a novela virou alvo de uma avalanche de críticas por suposto viés arcaico com que retrata o Nordeste.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021