SobeDesce: de Valdemar Costa Neto a João de Deus
Os altos e baixos da semana
SOBE
VALDEMAR COSTA NETO
O PL comandado pelo cacique elegeu cinco governadores fez as maiores bancadas na Câmara (121) e no Senado (28). Assim, seguirá administrando o maior caixa eleitoral do país a partir de 2027.
INTERPOL
Uma megaoperação desmontou redes de crimes ambientais, como o tráfico de animais, em nove países da América Latina e do Caribe e levou 233 à prisão.
ALISON DOS SANTOS
Após temporada histórica, o recordista dos 400 metros com barreiras foi indicado a Atleta do Ano pela World Athletics.
DESCE
JOÃO DE DEUS
O médium e seu centro espírita foram condenados a pagar 20 milhões de reais por dano moral coletivo, além de indenizar cada vítima de abuso sexual em ações que o condenaram desde 2018.
TIRIRICA
O ex-palhaço, que foi o deputado mais votado do país em 2010 (1,3 milhão de votos), atraiu só 5 536 eleitores neste ano e deixa a vaga após quatro mandatos seguidos.
DIGGER
O filme de Alejandro González Iñárritu arrecadou 8 milhões de dólares no fim de semana inicial, a pior estreia de Tom Cruise em vinte anos de carreira do astro.
Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016