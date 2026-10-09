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Brasil

SobeDesce: de Valdemar Costa Neto a João de Deus

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 06h00 | Atualizado em 9 out 2026, 10h10
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (Beto Barata/PL/Divulgação)
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SOBE

VALDEMAR COSTA NETO

O PL comandado pelo cacique elegeu cinco governadores fez as maiores bancadas na Câmara (121) e no Senado (28). Assim, seguirá administrando o maior caixa eleitoral do país a partir de 2027.

INTERPOL
Uma megaoperação desmontou redes de crimes ambientais, como o tráfico de animais, em nove países da América Latina e do Caribe e levou 233 à prisão.

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ALISON DOS SANTOS
Após temporada histórica, o recordista dos 400 metros com barreiras foi indicado a Atleta do Ano pela World Athletics.

DESCE

JOÃO DE DEUS

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O médium e seu centro espírita foram condenados a pagar 20 milhões de reais por dano moral coletivo, além de indenizar cada vítima de abuso sexual em ações que o condenaram desde 2018.

TIRIRICA
O ex-palhaço, que foi o deputado mais votado do país em 2010 (1,3 milhão de votos), atraiu só 5 536 eleitores neste ano e deixa a vaga após quatro mandatos seguidos.

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DIGGER
O filme de Alejandro González Iñárritu arrecadou 8 milhões de dólares no fim de semana inicial, a pior estreia de Tom Cruise em vinte anos de carreira do astro.

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016

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