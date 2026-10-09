SobeDesce: de Valdemar Costa Neto a João de Deus

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A semana trouxe altos e baixos para o cenário nacional e internacional. Enquanto o PL de Valdemar Costa Neto cresceu nas urnas e a Interpol alcançou êxito contra crimes ambientais, figuras como João de Deus enfrentam pesadas condenações. No esporte, Alison dos Santos brilhou, mas no cinema, Tom Cruise amargou um revés.

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SOBE

VALDEMAR COSTA NETO

O PL comandado pelo cacique elegeu cinco governadores fez as maiores bancadas na Câmara (121) e no Senado (28). Assim, seguirá administrando o maior caixa eleitoral do país a partir de 2027.

INTERPOL

Uma megaoperação desmontou redes de crimes ambientais, como o tráfico de animais, em nove países da América Latina e do Caribe e levou 233 à prisão.

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ALISON DOS SANTOS

Após temporada histórica, o recordista dos 400 metros com barreiras foi indicado a Atleta do Ano pela World Athletics.

DESCE

JOÃO DE DEUS

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O médium e seu centro espírita foram condenados a pagar 20 milhões de reais por dano moral coletivo, além de indenizar cada vítima de abuso sexual em ações que o condenaram desde 2018.

TIRIRICA

O ex-palhaço, que foi o deputado mais votado do país em 2010 (1,3 milhão de votos), atraiu só 5 536 eleitores neste ano e deixa a vaga após quatro mandatos seguidos.

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DIGGER

O filme de Alejandro González Iñárritu arrecadou 8 milhões de dólares no fim de semana inicial, a pior estreia de Tom Cruise em vinte anos de carreira do astro.

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016