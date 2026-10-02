SobeDesce: da urna eletrônica ao Manchester City

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Confira o que subiu e desceu na semana: a urna eletrônica brasileira celebra 30 anos sem fraudes, a USP entra no top 150 mundial e o Marrocos tem sua primeira premiê mulher. Por outro lado, o Manchester City enfrenta acusações financeiras, a Cornell é investigada por descaso e o Mercado Livre é alvo da Anvisa.

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SOBE

URNA ELETRÔNICA

A ferramenta chega aos trinta anos no Brasil com nova interface, que inclui reorganização da tela, fonte para ajudar a leitura e mais recursos em Libras — e, muito importante, sem registrar fraude.

USP

A Universidade de São Paulo apareceu pela primeira vez entre as 150 melhores do mundo (141º lugar) no prestigiado THE World University Ranking, que avaliou 2 297 instituições em 118 países.

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FATIMA EL MANSOURI

A prefeita de centro-direita de Marrakesh tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Marrocos.

DESCE

MANCHESTER CITY

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O clube inglês foi considerado culpado pela Premier League de 115 acusações de irregularidades financeiras e pode ser punido com multas, perdas de pontos e até rebaixamento de divisão.

CORNELL

A universidade de Nova York, uma das mais conceituadas do mundo, virou alvo de uma ação da Promotoria por descaso na apuração do estupro coletivo de uma jovem ocorrido em 2024.

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MERCADO LIVRE

A plataforma de e-commerce virou alvo da Anvisa ao anunciar drogaria própria para vender remédios em seu marketplace.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015