SobeDesce: de Cármen Lúcia a Raquel Lyra

Ler Resumo





A ministra Cármen Lúcia alcança a melhor avaliação entre os ministros do STF, enquanto um leilão de itens de Brigitte Bardot supera todas as expectativas. O tênis brasileiro celebra seu retorno à elite da Copa Davis. Em contrapartida, Friedrich Merz enfrenta pressões para renunciar, Raquel Lyra se desculpa por uma declaração polêmica e a Converse retira um anúncio controverso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

CÁRMEN LÚCIA

Com a maior avaliação positiva (47%) e a menor negativa (38%), a ministra tem a melhor imagem entre os dez ministros do STF, segundo pesquisa AtlasIntel.

BRIGITTE BARDOT

Um leilão de 285 objetos, como chapéus, óculos e camisolas da atriz francesa, morta em 2025, atraiu 3 000 pessoas e amealhou 1 milhão de euros, vinte vezes a mais que a estimativa de receita.

Continua após a publicidade

TÊNIS BRASILEIRO

Com direito a duas viradas emocionantes, a equipe liderada por João Fonseca bateu a Suíça por 3 a 1 no Rio e garantiu a volta à elite da Copa Davis em 2027.

DESCE

FRIEDRICH MERZ

Continua após a publicidade

O chanceler alemão passou a ser alvo de pressões por renúncia depois que sua legenda, a CDU, de centro, sofreu duras derrotas para a extrema direita e para a esquerda em eleições regionais.

RAQUEL LYRA

A governadora de Pernambuco, candidata à reeleição, teve de se desculpar por conta de um vídeo em que sugere fazer laqueadura sem que uma paciente soubesse.

Continua após a publicidade

CONVERSE

A fabricante americana de tênis apagou anúncio com a cantora k-pop Karina após uma onda de críticas associar a peça ao grupo supremacista Ku Klux Klan.

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014