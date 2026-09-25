SobeDesce: de Cármen Lúcia a Raquel Lyra
Os altos e baixos da semana
SOBE
CÁRMEN LÚCIA
Com a maior avaliação positiva (47%) e a menor negativa (38%), a ministra tem a melhor imagem entre os dez ministros do STF, segundo pesquisa AtlasIntel.
BRIGITTE BARDOT
Um leilão de 285 objetos, como chapéus, óculos e camisolas da atriz francesa, morta em 2025, atraiu 3 000 pessoas e amealhou 1 milhão de euros, vinte vezes a mais que a estimativa de receita.
TÊNIS BRASILEIRO
Com direito a duas viradas emocionantes, a equipe liderada por João Fonseca bateu a Suíça por 3 a 1 no Rio e garantiu a volta à elite da Copa Davis em 2027.
DESCE
FRIEDRICH MERZ
O chanceler alemão passou a ser alvo de pressões por renúncia depois que sua legenda, a CDU, de centro, sofreu duras derrotas para a extrema direita e para a esquerda em eleições regionais.
RAQUEL LYRA
A governadora de Pernambuco, candidata à reeleição, teve de se desculpar por conta de um vídeo em que sugere fazer laqueadura sem que uma paciente soubesse.
CONVERSE
A fabricante americana de tênis apagou anúncio com a cantora k-pop Karina após uma onda de críticas associar a peça ao grupo supremacista Ku Klux Klan.
Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014