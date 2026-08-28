SobeDesce: de Jorginho Mello a Danilo Gentili
Os altos e baixos da semana
SOBE
JORGINHO MELLO (PL)
O governador de Santa Catarina lidera disputa à reeleição com até 33 pontos de distância para o segundo colocado, a maior vantagem entre dezoito eleições estaduais sondadas pela Quaest.
SMART SAMPA
O sistema da prefeitura de São Paulo, que tem 50 000 câmeras, passará a buscar 2 000 homens para notificá-los de medidas protetivas obtidas por mulheres.
HOMEM-ARANHA: UM NOVO DIA
O filme fez 344 milhões de reais, superou Vingadores: Ultimato e tornou-se a live-action de maior bilheteria da história no Brasil.
DESCE
OI
A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou recursos impetrados por bancos e manteve a falência da empresa, que deve 44 bilhões de reais e tem 164 000 credores.
ÓCULOS VIRTUAIS
Um estudo da Universidade de Sydney (Austrália) avaliou 350 casos de 2023 a 2026 e concluiu que os aparelhos, que filmam e gravam áudio, facilitam o assédio a mulheres e a exposição digital.
DANILO GENTILI
O apresentador terá de indenizar em 20 000 reais a deputada Sâmia Bomfim (PSOL) por danos morais em razão de fala ofensiva sobre o peso da parlamentar.
Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010