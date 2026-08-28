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Brasil

SobeDesce: de Jorginho Mello a Danilo Gentili

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 10h40
Jorginho Mello
Jorginho Mello (Kaio Lakaio/.)
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SOBE

JORGINHO MELLO (PL)

O governador de Santa Catarina lidera disputa à reeleição com até 33 pontos de distância para o segundo colocado, a maior vantagem entre dezoito eleições estaduais sondadas pela Quaest.

SMART SAMPA
O sistema da prefeitura de São Paulo, que tem 50 000 câmeras, passará a buscar 2 000 homens para notificá-los de medidas protetivas obtidas por mulheres.

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HOMEM-ARANHA: UM NOVO DIA
O filme fez 344 milhões de reais, superou Vingadores: Ultimato e tornou-se a live-action de maior bilheteria da história no Brasil.

DESCE

OI

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A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou recursos impetrados por bancos e manteve a falência da empresa, que deve 44 bilhões de reais e tem 164 000 credores.

ÓCULOS VIRTUAIS
Um estudo da Universidade de Sydney (Austrália) avaliou 350 casos de 2023 a 2026 e concluiu que os aparelhos, que filmam e gravam áudio, facilitam o assédio a mulheres e a exposição digital.

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DANILO GENTILI
O apresentador terá de indenizar em 20 000 reais a deputada Sâmia Bomfim (PSOL) por danos morais em razão de fala ofensiva sobre o peso da parlamentar.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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